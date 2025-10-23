الحوثی:برای مقابله با عبور دشمن ازخط قرمز آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «محمد علی الحوثی»، عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت: شهادت اعضای جنبش جهاد اسلامی فلسطین را صمیمانه به این جنبش تسلیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: ما تأکید می‌کنیم که فداکاری‌ها، هر چقدر هم بزرگ باشند، در پیشگاه خداوند متعال ارزشمند هستند و ما به وعده او برای دستیابی به پیروزی موعود ایمان داریم.

الحوثی اظهار داشت: ما ادامه محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه و نقض مداوم آتش‌بس توسط این رژیم را شدیداً محکوم می‌کنیم.

عضو شورای عالی سیاسی یمن در ادامه گفت: آمریکا و میانجیگران را مسئول نادیده گرفتن نقض آتش‌بس توسط اسرائیل می‌دانیم.

وی افزود: به همه اطمینان می‌دهیم که یمن دائماً پایبندی دشمن به توافق را زیر نظر دارد و برای مقابله با هرگونه عبور دشمن از خطوط قرمز در آماده‌باش کامل است.

الحوثی با تاکید بر آمادگی ارتش یمن گفت که ارتش و نیروهای مسلح آماده مقابله با هرگونه حماقتی هستند که دشمن جنایتکار صهیونیستی ممکن است؛ مرتکب شود.