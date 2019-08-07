کشت تابستانه در ۱۵۰۰ هکتار زمین سیلابی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطرودی عصر امروز در نشستی که به مناسبت معارفه دو معاون فرماندار خرمشهر و روز خبرنگار در فرمانداری خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب و با پایان بحران نسبت به تخلیه آب از زمینهای سیلابی اقدام شد و با همکاری فرماندار خرمشهر بخشی از این زمینها برای کشت تابستانه آماده شدند.
وی همچنین از توزیع جو و اختصاص شش دستگاه کشاورزی به کشاورزان سیلزده خبر داد.
مطردوی در ادامه به چالشهای بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تغییر کاربری زمینهای کشاورزی از جمله مواردی است که بهعنوان یکی از مشکلات و تحدید برای امنیت غذایی مطرح است و مقابله با آن تنها وظیفه جهاد کشاورزی نیست بلکه خبرنگاران نیز میتوانند در این زمینه مؤثر ظاهر شوند.
رئیس جهاد کشاورزی خرمشهر، استفاده از خط اعتباری را دیگر موضوعی دانست که رسانهها میتوانند در آگاهی بخشی نسبت به آن مؤثر باشند و اظهار کرد: نیز اعتبارات و تسهیلات مناسبی برای تأمین ادوات کشاورزی توسعه بخش کشاورزی وجود دارد و جهاد کشاورزی آماده هرگونه همکاری برای جذب این اعتبارات است که میطلبد در این راستا اطلاعرسانی بیشتری انجام شود.
وی همچنین اجرای طرحهای توسعهای را یکی از اولویت بخش کشاورزی خرمشهر دانست و توضیح داد: بیشتر اراضی زراعی خرمشهر ازنظر زیربنایی و مقیاس محدود هستند و در بحث پرورش گلخانهای ورود جدیتری داشته باشند تا به اشتغال و کشاورزی شهرستان کمک شود.
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