به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک با اشاره به محرومیت این شهرستان در حوزه ایمن‌سازی جاده‌ها، از مسئولان استانی خواستار مساعدت فوری برای تجهیز راه‌ها شد.

وی با انتقاد از مقایسه وضعیت این شهرستان با سایر شهرستان‌های استان، گفت: شهرستان رودسر با ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی، ۸۰ کیلومتر راه اصلی و ۱۲۰ کیلومتر راه فرعی، وسعت بسیار بالایی دارد، اما از امکانات متناسب با این وسعت و جمعیت برخوردار نیست.

فرماندار رودسر بیان کرد: متأسفانه در حوزه‌ای مانند نورپردازی و ایمنی جاده‌ها، کمترین توجه به رودسر شده است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت شهرستان در دوره مدیریت فعلی، اضافه کرد: رودسر در همین مدت، با برگزاری منظم و پیوسته جلسات شورای ترافیک و تصویب صدها مصوبه ضروری و بحرانی، یکی از منظم‌ترین شهرستان‌های استان در این حوزه بوده است.

وی با اشاره به نیاز مبرم به ایمن‌سازی جاده‌ها، از مدیران استانی خواست تا برای نصب تجهیزات ایمنی از جمله چراغ، علائم هشداردهنده، نیوجرسی و دوربین‌های نظارتی، مساعدت لازم را به عمل آورند.

فرماندار رودسر تصریح کرد: این اقدامات برای جلوگیری از حوادث ناگوار و حفظ جان شهروندان کاملاً ضروری است.

مرادی بر لزوم تقویت آموزش شهروندی و فرهنگ ترافیک تأکید کرد و گفت: متأسفانه آمار تصادفات منجر به فوت در شش ماه گذشته، نشان می‌دهد بیشترین تلفات مربوط به عابران پیاده و موتورسواران است.

وی افزود: این موضوع نشان‌دهنده فقر آموزشی در این حوزه است که باید با مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرماندار رودسر ازشهرداران مناطق مختلف شهرستان بابت اقدامات انجام شده، از همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای آموزشی و شهروندان خواست تا با همکاری و وفاق بیشتر، به پلیس راهور و راهداری در اجرای پروژه‌ها و کاهش حوادث کمک کنند.

افزایش ۲۵ درصدی حوادث و تلفات رانندگی در رودسر

سرهنگ روح الله عاشوریان فرمانده پلیس راه چابکسر نیز در این نشست از افزایش ۲۵ درصدی میزان حوادث و تلفات رانندگی نیمه نخست سال جاری در این حوزه استحفاظی خبر داد.

عاشوریان افزود: طی این مدت ۲۰ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند.

وی اضافه کرد: در شش ماه نخست ۱۲۷ فقره تصادفات رانندگی منجر به جرح در این حوزه بوقوع پیوست که ۱۴ درصد کاهش داشته ایم.

به گفته وی، این میزان تلفات تصادفات رانندگی را موتور سواران و عابران پیاده تشکیل می‌دهند.