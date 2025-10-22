امام جمعه گناوه: یادمان شهدای گمنام ظرفیت مهم فرهنگی و معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر و هیأت همراه، با قدردانی از مجموعه‌های فعال در حوزه ایثار و شهادت، بر لزوم استمرار یاد و نام شهدا در فضای فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

امام جمعه گناوه افزود: یادمان شهدای گمنام گناوه از زمان شکل‌گیری تاکنون به یکی از مراکز اصلی برگزاری آئین‌های مذهبی، ملی و فرهنگی تبدیل شده است.

وی با اشاره به تاریخچه انتخاب مکان فعلی این مجموعه گفت: انتخاب این موقعیت با هدف حفظ شأن شهدا و ایجاد مکانی معنوی برای حضور مردم صورت گرفت و امروز شاهدیم که این محل به برکت خون شهدا به یکی از نقاط شاخص فرهنگی شهر تبدیل شده است.

امام جمعه گناوه ساماندهی و انسجام فعالیت‌های فرهنگی در گلزار شهدا را ضروری دانست و اظهار کرد: با تشکیل جلسات منظم و هماهنگی میان فرمانداری، سپاه، بنیاد شهید و سایر دستگاه‌ها، می‌توان این مجموعه را به مرکزی پویا برای ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی تبدیل کرد.

وی همچنین خواستار شفافیت در امور مالی و مدیریتی یادمان شهدای گمنام شد و گفت: هرگونه فعالیت یا درآمدزایی در این مکان باید در شأن شهدا و با هدف خدمت به آرمان‌های آنان انجام شود.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در پایان با تأکید بر لزوم تداوم همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌ها اظهار داشت: یادمان شهدای گمنام گناوه امروز نماد پیوند میان معنویت، فرهنگ و هویت شهری است و حفظ و تقویت آن، وظیفه‌ای دینی و اجتماعی برای همه ما به شمار می‌آید.

در پایان این نشست، بر استمرار همکاری نهادهای فرهنگی و اجرایی شهرستان برای حفظ جایگاه یادمان شهدای گمنام به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی فرهنگی و معنوی گناوه تأکید شد.