هشدار دادستان جاسک به دستگاه های متولی در خصوص صید غیرمجاز

بندرعباس-دادستان جاسک با اشاره به اینکه صید غیرمجاز پذیرفتنی نیست،گفت: دستگاه‌ها باید از ذخایر دریایی محافظت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک با بیان اینکه صید غیرمجاز در آب‌های جاسک غیرقابل پذیرش است، تأکید کرد: صیانت مستمر از ذخایر دریایی باید به گونه‌ای انجام شود که دریا برای افراد سودجو ناامن باشد.


وی افزود: دستگاه‌های متولی باید به‌طور کامل و مستمر به وظایف قانونی خود در جلوگیری از صید غیرمجاز عمل کنند و اجازه تخریب ذخایر دریایی را به سودجویان ندهند. دستگاه قضائی اهمال در این زمینه را نمی‌پذیرد و در صورت مشاهده، مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد کرد.


دادستان جاسک همچنین خاطرنشان کرد که حمایت از صیادانی که با رعایت مقررات اقدام به صید می‌کنند، ادامه دارد و اجازه نمی‌دهد فعالیت‌های سودجویانه، امنیت اقتصادی آنان را تهدید کند و ذخایر دریایی را تخریب کند.

