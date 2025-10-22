هشدار دادستان جاسک به دستگاه های متولی در خصوص صید غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک با بیان اینکه صید غیرمجاز در آبهای جاسک غیرقابل پذیرش است، تأکید کرد: صیانت مستمر از ذخایر دریایی باید به گونهای انجام شود که دریا برای افراد سودجو ناامن باشد.
وی افزود: دستگاههای متولی باید بهطور کامل و مستمر به وظایف قانونی خود در جلوگیری از صید غیرمجاز عمل کنند و اجازه تخریب ذخایر دریایی را به سودجویان ندهند. دستگاه قضائی اهمال در این زمینه را نمیپذیرد و در صورت مشاهده، مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد کرد.
دادستان جاسک همچنین خاطرنشان کرد که حمایت از صیادانی که با رعایت مقررات اقدام به صید میکنند، ادامه دارد و اجازه نمیدهد فعالیتهای سودجویانه، امنیت اقتصادی آنان را تهدید کند و ذخایر دریایی را تخریب کند.
