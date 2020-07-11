تصادف عامل اول افزایش آمار معلولان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عطابخش، صبح امروز در نشست خبری آنلاین خانه مطبوعات یزد به مناسبت هفته بهزیستی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۳۳ هزار معلول در سطح استان یزد زیرپوشش بهزیستی هستند و از خدمات این دستگاه بهره مند می‌شوند که بیشترین آمار معلولان مربوط به معلولان جسمی و حرکتی ناشی از تصادفات رانندگی است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بهزیستی بیان کرد: تأمین مسکن مددجویان همواره یکی از دغدغه‌های سازمان بهزیستی در سطح کلان است که در این راستا فردا ۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در سطح کشور به صورت ویدئوکنفرانس به بهره برداری می‌رسد که ۲۲ واحد آن مربوط به استان یزد است.

عطابخش همچنین از افتتاح مرکز جامع درمان اعتیاد در این هفته خبر داد و افزود: در حال حاضر این مراکز در ۶ استان کشور فعال هستند و با روش‌های جدید برای خدمت رسانی به معتادان و کمک به ترک اعتیاد آنها اقدام می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد از افتتاح مراکز خانه کوچک در هفته بهزیستی خبر داد و گفت: به طور قطع خدمت رسانی به معلولان در فضاهای محدودتر با تعداد نفرات کمتر آسان‌تر است بر این اساس خانه‌های کوچک با ظرفیت پذیرش و خدمت رسانی به ۱۲ تا ۱۴ معلول در سطح کشور افتتاح و راه اندازی می‌شود که یکی از این مراکز در هفته بهزیستی در یزد افتتاح خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراکزی که به عنوان شریک اجتماعی بهزیستی در سطح استان در حال خدمت رسانی به مردم در زمینه‌های مختلف هستند، عنوان کرد: در حال حاضر ۸۴۵ شریک اجتماعی داریم که ماهانه به طور متوسط ۳ میلیارد تومان به آنها برای ارائه خدمت به بیش از ۱۱ هزار نفر پرداخت می‌شود.

عطابخش همچنین از پرداخت ماهانه ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به عنوان مستمری به ۱۹ هزار عضو زیرپوشش خبر داد و گفت: این رقم به جز مبالغ پرداختی به صورت موردی یا موارد درمانی است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه پیشگیری از خدمات اصلی بهزیستی به شمار می‌رود، افزود: اعتقاد د اریم هرچه در پیشگیری هزینه کنیم، هزینه‌های درمان و توانبخشی کاهش پیدا می‌کند که در همین راستا سال گذشته ۹۸ درصد نوزادان متولد شده در سطح استان غربالگری شنوایی شدند که ۴۲ نوزاد کم شنوا شناسایی شدند و در نوبت کاشت حلزون قرار گرفتند.

وی همچنین از اجرای طرح غربالگری بینایی برای کودکان سه تا شش سال استان خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته با اجرای این طرح ۳۲۰ کودک دچار اختلال بینایی در استان شناسایی شدند که مراحل درمان آنها آغاز شد و اگر این غربالگری انجام نمی‌شد، ۳۲۰ نفر به جمعیت معلولان بینایی استان اضافه می‌شد.

عطابخش همچنین از انجام ۷ هزار مشاوره ژنتیک خبر داد و گفت: به دنبال انجام مشاوره‌ها و آزمایشات ژنتیک، مجوز سقط جنین برای برخی مادران صادر و از تولد کودکان معلول جلوگیری شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت مراکز شبه خانواده در یزد خبر داد و عنوان کرد: ۶۷۲ کودک فاقد سرپرست صلاحیت‌دار زیر پوشش این مرکز هستند که ۲۸۰ نفر از آنها در قالب مراقبت در خانواده و ۱۴۸ نفر دیگر نیز در مراکز شبه خانواده نگهداری می‌شوند.

عطابخش در مورد پیدا شدن والدین کودکان سر راهی نیز اظهار داشت: تنها خانواده‌های یک درصد از کودکان سر راهی پیدا می‌شوند که تقریباً همه آنها نیز شرایط نگهداری از فرزند خود را ندارند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد ادامه داد: در سال گذشته فقط ۱۶ فرزند را به فرزندخواندگی دادیم به این دلیل که کودکانی که به شیرخوارگاه تحویل می‌شوند، شرایط سپردن به خانواده‌ها را ندارند زیرا خانواده‌های آنها شناسایی شده‌اند و گرچه خانواده صلاحیت و توانایی نگهداری از فرزندان خود را ندارند، اما امکان فرزندخواندگی آنها نیز وجود ندارد.

وی افزود: خانواده‌هایی داریم که هفت سال است در نوبت حضانت فرزند هستند اما در نوبت بودن آنها به علت شرایط سخت حضانت فرزند نیست بلکه به دلیل نبود کودک واجد شرایط است.