به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر چهارشنبه در جمع هنرمندان و اصحاب فرهنگ استان ایلام اظهار داشت: همواره کوشیده‌ام از دیدار و ارتباط با هنرمندان استان غافل نشوم و هر بار که به دیدار یکی از هنرمندان توفیق یافته‌ام، یاد تمام هنرمندان دیارم در ذهن و دلم زنده بوده است. هدف اصلی من احترام به مقام والای هنر و هنرمندان است، زیرا آنان به‌راستی پهلوانان عرصه فرهنگ‌اند و باید همواره مورد تکریم قرار گیرند.

وی تأکید کرد: هنرمند با نیروی تخیل خود از دل بی‌نظمی‌ها، نظمی می‌آفریند که به احساس و سپس به اندیشه منتهی می‌شود و به همین دلیل هنرمندان دریای بیکران احساس و تفکر جامعه‌اند.

به گفته وی، جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند احساس و اندیشه است و این مأموریت بر عهده هنرمندان است.

استاندار ایلام افزود: هنر محصول عشق نیست، بلکه ناجی عشق است. در طول تاریخ، هنر با پیوند احساس، عاطفه و اندیشه، نجات‌بخش روح انسان بوده و هست. آثار فاخر و پرمغز هنرمندان نتیجه همین درک عمیق از هستی است.

کرمی سپس دو نکته محوری را درباره آینده فعالیت‌های هنری استان بیان کرد و گفت: نخست آنکه شکل‌گیری هر فعالیت هنری مستلزم سه ضلع هنر، هنرمند و مخاطب است و توجه به مخاطب بخش عمده‌ای از موفقیت آثار هنری را رقم می‌زند. دوم آنکه هنرمندان نباید از فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی غافل شوند، چراکه پیشرفت هنر در آینده به این حوزه گره خواهد خورد و این فناوری می‌تواند هم هشدار و هم فرصت برای هنرمندان امروز باشد.

وی در ادامه با اشاره به درگذشت دو هنرمند برجسته استان گفت: از درگذشت مرحوم روح‌الله اکبری فیلم‌ساز برجسته ایلام و سعید ناطقی هنرمند نام‌آور هنرهای تجسمی، بسیار متأثر و اندوهگین شدم. برای این عزیزان طلب آرامش و رحمت الهی دارم.

استاندار ایلام همچنین با اشاره به حضور استاد عبدالجبار کاکایی در جمع هنرمندان ایلامی گفت: حضور این هنرمند گرانقدر در زادگاه خود برای همه ما مایه خرسندی است. دیدار با چنین چهره‌هایی لذت‌بخش و اثرگذار است، زیرا آنان هویت هنری و فرهنگی این سرزمین را در دل خود دارند.

کرمی در پایان افزود: دولت و مجموعه مدیریت استان تمام توان خود را برای خدمت به مردم و حمایت از جامعه هنری به کار خواهد بست. هنرمندان سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه‌اند و هر اقدامی در راستای تقویت آنان در حقیقت تقویت بنیان فرهنگ و اندیشه این ملت بزرگ است.