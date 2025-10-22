استاندار کردستان: تحول در نظام آموزشی نیازمند افزایش جذب معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی عصر چهارشنبه در دیدار با معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، بر لزوم افزایش سهمیه جذب معلمان و تأمین منابع آموزشی تاکید کرد و گفت: امسال هیچ کلاسی در استان بدون معلم باقی نمانده است.

وی همچنین از نگاه تحول‌آفرین رئیس‌جمهور به نظام آموزشی کشور سخن گفت.

وی بر اهمیت توجه ویژه به جذب معلمان و تأمین نیروی انسانی متخصص در استان تأکید کرد و با اشاره به کمبود معلم در استان، گفت: با وجود این چالش‌ها، خوشبختانه هیچ کلاسی در استان بدون معلم نبوده است.

زره‌تن لهونی افزود: تحول در نظام آموزشی، تنها از طریق توجه به منابع انسانی و افزایش ظرفیت‌های جذب معلمان میسر است و ما امیدواریم که دولت در این راستا اقداماتی جدی‌تری را برای رفع کمبود معلم در استان انجام دهد.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به نگاه بلندمدت دولت به پیشرفت کشور از مسیر توسعه آموزش و پرورش، اظهار کرد: نظام آموزشی یکی از ارکان اصلی برای تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور است و دولت در این زمینه اقدامات جدی‌ای در دستور کار دارد و امیدواریم این روند در استان کردستان نیز ادامه یابد.