وزیر اطلاعات: راوی قدرت و قوت نظام باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید اسماعیل خطیب در هشتاد و پنجمین سفر استانی خود به چهارمحال و بختیاری در شورای تأمین این استان گفت: هیچکس طرفدار اینکه برخی ناهنجاریها، تخلفها و ناامنیها ادامه یابد نیست و باید نخست اراده آن را داشته باشیم و سپس طراحیهای ایجابی و راهکارهایی که میتواند در بین مردم اثرگذار باشد، اجرا شود و یکی از این ناهنجارهای اجتماعی، برهنگی است که باید جدی گرفته شود.
وزیر اطلاعات به وحدت و همدلی مردم و مسئولان در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه برنامهای برای براندازی و تجزیه با یک جنگ ترکیبی همهجانبه داشت و حملهی نظامی را با آخرین فناوریهای دنیا و دانشی که توانسته بود از تمدن غرب به دست آورد به کار گرفت.
ناکامی دشمنان برای انسجام معاندین و ضد انقلاب علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب گفت: دشمن تمرینهای متعددی را در سالهای گذشته برای این اقدام برگزار کرد و فعالیتهای مکرر، منظم و سازمانیافتهای را برای انسجام معاندین، ضدانقلاب و دشمنان انقلاب انجام داد و تمام ظرفیت رسانهای دنیا را برای ایران هراسی، انقلاب هراسی و شیعه هراسی بکار گرفت.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: دشمن بیثباتسازی گستردهای را در کشور طراحی کرد و تلاش کرد تمام تروریستها و تکفیریهای رها شده از کشورهای سوریه و افغانستان را به ایران اسلامی گسیل کند.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب افزود: دشمنان همه این ظرفیتها و آمادگیها را برای این ایجاد کردند که بتوانند به تعبیر خودشان در یک حمله غافلگیرانه و پیشدستانه به براندازی و تجزیه در ایران برسند.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با یک طراحی جامع و ترکیبی به کشور حمله کرد، گفت: به لطف الهی و با فرماندهی رهبری معظم انقلاب و اقتدار و قاطعیت همراه با جلب محبوبیت افکار عمومی، توسط معظمله بر دشمن پیروز شدیم.
فرماندهی مؤثر مقام معظم رهبری، تلاش دشمنان را نقش برآب کرد
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب افزود: این حضور و نقش مؤثر فرماندهی مقام معظم رهبری، نتیجه تلاشهای چندین ساله دشمن را نقش برآب کرد. رژیمی که مدعی بود به همه امکانات دسترسی دارد و میتواند با همه توانمندیها و ظرفیتهایی که دارد دست به هر اقدامی بزند و این حمله را در غزه، لبنان و سوریه تمرین و تجربیات را تکمیل کرده بود که شاهد مقاومت مقتدرانه نیروهای مسلح، اقتدار موشکی، وحدت، اتحاد مقدس ملت و انسجام و یکدستی و همراهی مردم بودیم که امنیت کشور در داخل بهخوبی مدیریت و حفظ شد.
وزیر اطلاعات گفت: اتحاد، حمایت و یکپارچگی مردمی و اقتدار نیروهای مسلح و امنیتی که بهرغم همه تلاشهای ناتوی اطلاعاتی و تمام امکاناتی که بیش از ۵۰ سرویس اطلاعاتی آن را طراحی و در حمله به کشور به کار بردند و نبردی را به شکل خاموش و بهصورت نرم به کشور ما تحمیل کردند، اما به لطف الهی شاهد پیروزی ملت ایران بر رژیم صهیونیستی و آمریکا و سربلندی و محبوبیت ایران اسلامی و مردم و رهبری آن در دنیا بودیم.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب افزود: این نعمت بزرگی است که جای تشکر دارد و باید قدردان آن بود و مقام معظم رهبری برای حفظ این انسجام ما را موظف کرده است.
انسجام مردم، توانمندیهای نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان (عج)، شکست بزرگی را برای رژیم صهیونیستی و آمریکا رقم زد
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: دشمن سالها تلاش کرد که با فضاسازی تبلیغاتی گسترده، کشورهای دنیا را مقابل ایران قرار دهد، مردم را از انقلاب جدا کند و تلاش کرد جبهه مقاومت را بهعنوان تروریست جا بیندازد و هراس دائمی از ایران را در بین کشورهای مختلف ایجاد کند، اما به لطف خدا و انسجام مردم و توانمندیهای نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان (عج)، این شکست بزرگ برای رژیم صهیونیستی، آمریکا و معاندین رقم خورد.
ساوه گویی و تلاشهای نمایشی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای جبران شکستها
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب گفت: دشمن همچون گذشته و از ابتدای انقلاب تاکنون، دست از توطئه و فتنه علیه کشور برنداشته است و امروز پس از یأس و ناامیدی از اقدامات، به یاوهگویی و تلاشهای نمایشی میپردازد و تلاش میکند با برنامههای نمایش گونه آن را جبران کند.
وزیر اطلاعات گفت: رژیم صهیونیستی با حمایت و همکاری آمریکا برای جنگافروزی در منطقه هر جنایتی را مرتکب شد و آمریکا هم علاوه بر کمکهای تسلیحاتی، زمینه را برای همراهی جامعه جهانی و ممانعت از برخورد افکار عمومی دنیا با این جنایتها و خونریزیها فراهم کرد، اما امروز همه دنیا، معنای راهبرد صلح با قدرت این جنایتکاران را متوجه شدند.
«صلحِ با قدرت» آمریکا مساوی «تسلیمِ با جنایت» است
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب افزود: عنوان «صلح با قدرت»، همان جنایاتی است که در غزه مرتکب شدند، جنایاتی که در سوریه و لبنان کردند و در کشور ما بیش از هزار نفر از مردم را به شهادت رساندند.
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه دشمنان «تسلیمِ با جنایت» را جایگزین عبارت «صلحِ با قدرت» کردند و این شرایطی را که با نمایش و فضاسازی تلاش کردند افکار عمومی را که علیه آنها بسیج شده دوباره جهتدهی کنند و به شیوههای مختلف توسط یاوهگویان وابسته، آگاهانه و یا ناآگاهانهی داخلی و رسانههای مزدورشان گسترش دهند و ما باید بهخوبی این موضوع را برای مردم و مسئولان تبیین کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب گفت: ترامپ پیشتر سران اروپا را به کاخ سفید دعوت و با آنها برخورد تحقیرآمیز کرد، اما در هفته گذشته خودش به منطقه آمد و نمایش دیگری را اجرا کرد و این موضوع به خاطر ضربهای بود که از ملت ایران خوردند و میخواهند روحیه خود را بازسازی کنند و ایران هراسی را فعال کنند. زمزمه پیمان ابراهیم را آغاز کردند تا جهت افکار عمومی جهان و فاصله بین ایران و کشورهای منطقه را فعال کنند و عملاً با یک رجزخوانی سخیف، تلاش میکنند ایران را به انزوا بکشانند.
وزیر اطلاعات در این خصوص افزود: یک بُعد آن فشار و تحریم است و بُعد دیگر انزوای فکری، ادراکی و شناختی است که رسانهها آن را به عهده گرفتهاند و عملیاتی میکنند و از طرفی ایجاد شکاف و تلاش برای فاصله دیپلماسی است.
اقتدار نظامی و قدرت دیپلماسی با جلب اعتماد مردم و حفظ امید عامل پیروزی است
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب گفت: باید اقتدار نظامی و قدرت دیپلماسی و امنیت داخلی را با جلب اعتماد مردم و حفظ امید و تبیین شرایط برای مردم به خدمت بگیریم و به تعبیر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، راوی قدرت و قوت برای مردم باشیم.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: آمریکا دم از مذاکره میزند، اما این مذاکره ناشی از دشمنی آمریکا با ملت ایران است و ما اعتمادی از تأمین منافع ملی ناشی از مذاکره با آمریکا نداریم.
وزیر اطلاعات گفت: شرایط اقتصادی کشور، شرایط تحریمی تحمیلشده و شرایطی که در افکار عمومی یا فضای رسانهای علیه ما شده برای همه روشن است. وظیفه ما است که این آلام را کاهش دهیم و خدمتگزار مردم باشیم و در جهت پیشرفت قدم برداریم. مشکلاتی داریم که حل آن نیازمند انسجام و همدلی است.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب در ادامه افزود: این روحیه و صفای مردم و مسئولان استان چهارمحال و بختیاری باعث شده این استان یکی از امنترین استانها در کشور باشد و این امنیت از روحیه و صفا و همراهی مردم حاصلشده است و باید همه همت خود را در این عرصه به کار گیریم.
وزیر اطلاعات افزود: این همنوایی و همراهی در استان بین مسئولان بهویژه در موضوع آب جای قدردانی دارد و پیگیری و حل مسائل ملی با تلاشهای دولت و نمایندگان مجلس پیش میرود و مسائل منطقهای و استانی باید با ارائه راهکارهای منطقهای و استانی پیگیری و حل شود.
حجتالاسلاموالمسلمین خطیب با اشاره به وجود برخی ناترازیها در کشور گفت: گفتن مشکلات و مسائل مختلف در جلسات مسئولان بسیار ارزشمند است، اما ارائه راهحل آن و شرایطی که در کشور داریم، مهمتر است.
وزیر اطلاعات در پایان با بیان اینکه اقدامات سلبی نتیجه عکس دارد و تلاش مدبرانه میتواند ثمربخش باشد، افزود: آنچه که باعث عدم بهرهوری کافی میشود این است که تصمیم جدی برای حل مسأله از ارائه راهکارهای کوچک نمیگیریم و آن را منوط به راهکارهای سلبی میکنیم که نتیجه کافی نمیدهد.
در پایان این جلسه از زحمات مدیرکل سابق اطلاعات استان قدردانی و مدیرکل جدید معرفی شد.
همچنین وزیر اطلاعات با حضور در گلزار شهدای شهرکرد، به مقام شامخ شهدا، ادای احترام کرد.
دیدار وزیر اطلاعات با نماینده مقام معظم رهبری در استان و امامجمعه شهرکرد
حجتالاسلاموالمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در دیدار با حجتالاسلاموالمسلمین فاطمی نماینده مقام معظم رهبری در استان و امامجمعه شهرکرد گفت: استان طوایف مختلفی دارد که در کنار هم هستند و خود یک سمبل همگرایی است برای وحدت و انسجام ملی در کشور که سالها است تحقق آن را در استان شاهد هستیم. استانی که به وفای به عهد، غیرت، شجاعت، جوانمردی، صفا و یکرنگی شناخته میشود و اینها نعمت بزرگی است که مردم این منطقه دارند و این نعمتها جای شکر به درگاه الهی دارد و طبیعتاً دشمن هم برای ایجاد خلل در وحدت و انسجام و همدلی این مردم با نظام جمهوری اسلامی تلاش میکند.
وزیر اطلاعات تأکید کرد: با این وحدت و همدلی در طول جنگ دوازدهروزه، به لطف الهی هیچ اقدام ناامن کننده و بیثبات کنندهای را در کشور نداشتیم؛ بنابراین در این دوازده روز روشن شد قدرت و قوت داخلی، همراه با وحدت مردم راه نجاتی است که نهتنها میتواند کشور را در مقابل همه فتنهها و توطئهها حفظ کند، بلکه با پیشرفت و توسعه و رشد نیز میتوانیم همراه شویم بهشرط اینکه محوریت ولایت و امامت حفظ شود. این تجربهای است که در این دوازده روز بهدستآمده و میتواند برای ما یک درس باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین سید اسماعیل خطیب با اشاره به سخنان حجتالاسلاموالمسلمین فاطمی گفت: همچنان که اشاره فرمودید و عمل نیز نمودهاید حفظ مردم و خدمت به مردم علیرغم فتنههایی که دشمن انجام میدهد ما را باید وادار به کارهای ایجابی نماید، اگر دشمن به دنبال ترویج یک سری نمادها و الگوهایی است تا بتواند زمینه نفوذش را فراهم کند، تلاشهای ایجابی، فرهنگی و اجتماعی و ارتباط و تعامل با مردم و خدمت به مردم قطعاً آن را خنثی خواهد نمود. اینها چندان نیاز به برخوردهای امنیتی ندارد، اینها نیاز به تعاملِ همافزا و مؤثر با خود مردم بالاخص جوانان دارد.
نظر شما