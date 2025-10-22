سمنان در مسیر توسعه دانشگاهی؛ ۳۰۰ هکتار زمین به محدوده شهری الحاق شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در دومین نشست توسعه سیاسی و اجتماعی سمنان ویژه دانشجویان، بر پیگیری مستمر مسائل دانشگاهی و دانشجویی شهرستان تأکید کرد و با اشاره به پیگیری موضوع دانشکده ملی مهارت اظهار داشت: مباحث و مشکلات این مجموعه در دست بررسی است و اقدامات لازم برای رفع موانع در حال انجام میباشد.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای در حوزه آموزش عالی افزود: برای دانشگاه فرهنگیان ۱۷ هکتار زمین اختصاص یافته تا فاز توسعه این مجموعه بهخوبی اجرا شود و اقدامات قابلتوجهی نیز در این زمینه در حال انجام است، همچنین در خصوص دانشکده نرجس هماهنگیهای لازم برای بهرهگیری از امکانات ورزشی با مجموعه ورزشگاه حجاب انجام شده است.
فرماندار سمنان همچنین با اشاره به پیگیری مباحث رفاهی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان گفت: در حوزه ورزش و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی دانشجویان نیز پیگیریهایی انجام شده و مقرر گردیده دستگاههای اجرایی دارای امکانات ورزشی و فرهنگی، این ظرفیتها را در اختیار جامعه دانشجویی شهرستان قرار دهند تا شرایط بهتری برای نشاط و حضور مؤثر آنان فراهم شود.
صمیمیان در ادامه از هماهنگی با سازمان اتوبوسرانی جهت بهبود وضعیت ایابوذهاب دانشجویان دانشگاه سمنان خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، رئیس سازمان اتوبوسرانی سمنان قول داده است از ساعت ۷:۲۰ دو دستگاه اتوبوس دیگر به خطوط دانشگاه افزوده شود تا بخشی از مشکلات دانشجویان بهویژه دانشکده هنر برطرف شود.
وی با اشاره به الحاق ۳۰۰ هکتار به محدوده شهر سمنان اظهار کرد: در تلاش هستیم که شهرک دانشگاهی نیز به محدوده شهری الحاق شود تا زمینه توسعه علمی و زیرساختی فراهم گردد.
فرماندار سمنان همچنین از پیگیری مسائل مربوط به گرمایش و سرمایش دانشگاه پیام نور و درخصوص راهاندازی مجدد قطار محلی سمنان – تهران خبر داد و افزود: این موضوعات از طریق مراجع کشوری در حال پیگیری است.
صمیمیان خاطرنشان کرد: شهرستان سمنان دارای ۱۷ دانشگاه و بیش از ۲۶ هزار دانشجو است و توجه به مسائل و دغدغههای این قشر از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان بهشمار میرود، با وجود محدودیت منابع مالی، تمام توان و اهتمام خود را برای رفع مشکلات حوزه دانشگاهی بهکار گرفتهایم.
