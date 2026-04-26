به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان در نشست بررسی مشکلات پروژه‌های ورزشی سمنان همزمان با ظهر یکشنبه و به میزبانی فرمانداری این شهرستان بیان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش مهمی از مشکلات زیرساختی به‌ویژه در مجموعه تختی برطرف شده است.

وی با اشاره به بدهی‌های انباشته گذشته تختی افزود: یکی از چالش‌های مهم، بدهی‌های سنواتی در حوزه آب و برق بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این بدهی‌ها تا حد قابل توجهی کاهش یافته و در برخی موارد تسویه شده است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه تعویض کامل شبکه لوله‌کشی و تأمین منابع لازم، مشکل تأمین آب این مجموعه تختی تا حد زیادی برطرف شده و شرایط پایدارتری ایجاد شده است.

صمیمیان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه برق اشاره کرد و افزود: با اجرای طرح تفکیک کنتورها و ساماندهی مصرف، میزان بدهی برق مجموعه‌ها کاهش چشمگیری داشته و مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اخذ مجوزهای لازم برای منابع آبی اظهار داشت: مجوزهای مربوط به چند حلقه چاه در مجموعه‌های ورزشی اخذ شده و اقدامات لازم برای تأمین پایدار آب در این فضاها در حال انجام است.

فرماندار سمنان ادامه داد: در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت‌های آبرسانی، تعیین محل مخازن و بهبود تأسیسات در برخی سالن‌ها و فضاهای ورزشی در دستور کار قرار دارد.

صمیمیان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید گفت: نصب کنتورهای مجزا برای سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی از جمله اقدامات ضروری است که با هدف شفاف‌سازی مصرف و کنترل هزینه‌ها پیگیری خواهد شد.