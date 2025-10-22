به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج کاظمی‌جو شامگاه چهارشنبه در مراسم تکریم مفاخر علمی و دینی کهگیلویه، گفت: تکریم مفاخر ضرورتی برای هویت‌بخشی و توسعه فرهنگی جامعه است.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت و بزرگداشت شخصیت‌های اثرگذار، اظهار کرد: ملتی که قدر مفاخر خود را بداند و آنان را در بخش‌های مختلف تکریم کند، بی‌تردید گام‌به‌گام به سوی توسعه‌یافتگی حرکت خواهد کرد.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به جایگاه والای علمای برجسته کهگیلویه، افزود: شخصیت‌هایی که آئین نکوداشت آنان برگزار شده، هر یک با سابقه، سبقه و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، در حافظه تاریخی و فرهنگی مردم جای دارند.

وی با تجلیل از مقام مرحوم آیت‌الله میراحمد تقوی، گفت: کلمات قصار و ادبیات منحصر به‌فرد ایشان از گذشته تاکنون در میان اقشار مختلف مردم، فارغ از گرایش‌های سیاسی و فرهنگی، به‌عنوان ضرب‌المثل رواج داشته است. نفوذ کلام آن عالم ربانی در میان مردم مثال‌زدنی بود و ایشان خود را وقف خدمت به مردم شهرستان کرد.

کاظمی‌جو همچنین از آیت‌الله محقق به‌عنوان چهره‌ای علمی، اخلاقی و دانشگاهی یاد کرد و افزود: تألیفات ارزشمند این عالم فرهیخته، به‌ویژه کتاب "اخلاق در ۵۰ مجلس"، منبعی گران‌سنگ برای علاقه‌مندان به معارف اسلامی است که مطالعه آن را به همگان توصیه می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به شخصیت آیت‌الله حسینی، امام جمعه فقید یاسوج، گفت: ایشان امام جمعه‌ای در تراز انقلاب بودند که سخنانشان از تریبون نماز جمعه، همواره با نقدهای علمی، منصفانه و بی‌طرفانه همراه بود. سابقه مبارزاتی پیش از انقلاب و مقبولیت اجتماعی ایشان، از وی چهره‌ای ماندگار ساخت.

مردم قدردان مفاخر هستند

امام جمعه دهدشت هم در آیین نکوداشت علمای شاخص کهگیلویه برگزاری این مراسم را در راستای دومین کنگره آیت‌الله ملک‌حسینی خواند و به تبیین شخصیت آن عالم ربانی پرداخت.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر گفت: شخصیتی بود که در زمینه‌های مختلف کم نظیر بود در زمینه مبارزات، در زمینه مباحث علمی، در تالیفات، در نوشته‌ها، در خطابه و در غیرت دینی نسبت به امیرالمومنین و اولادش، در غیرت نسبت به مردم استان و جنوب کشور نظیری نداشت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی افزود: ما کمتر توجه کردیم حیف شد فضائل ایشان، سخنرانی‌های ایشان و دست نوشته‌ها و درس‌های ایشان ضبط نشد و امروز در حوزه‌های استان مطرح بشود.

وی ادامه داد: آیت‌الله ملک‌حسینی عمر مبارکش را برای اینکه در کنار مردم باشد، در استان باشد و کمک کار و کمک یار مردم باشد صرف کرد و امروز مردم استان قدردان چنین شخصیت بزرگواری هستند.

