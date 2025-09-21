به گزارش خبرنگار مهر، شورای فرهنگ عمومی دهدشت صبح یکشنبه با موضوع بزرگداشت آیت‌الله سید علی اصغر حسینی، آیت‌الله میراحمد تقوی و آیت‌الله سید محمدحسن محقق ۳ تن از علما و مفاخر شهرستان برگزار شد.

امام جمعه دهدشت با اشاره به نقش بی‌بدیل علما در تربیت دینی، سیاسی و اجتماعی جامعه گفت: با وجود هجمه‌های فراوان، حوزه‌های علمیه همچنان مؤثرترین جایگاه دینی را دارا هستند و دینداری جامعه را مدیون تلاش‌های این بزرگان می‌دانیم. هر یک از ما بر سفره علما نشسته‌ایم و بهره برده‌ایم.

حجت الاسلام علی وحدانی فر با انتقاد از ضعف در معرفی مفاخر به نسل جوان افزود: علمای شهرستان نیم‌قرن برای فرهنگ جامعه تلاش کرده‌اند و شایسته تکریم‌اند. اینکه نتوانسته‌ایم مفاهیم و شناخت علما را به نسل جدید منتقل کنیم، یک اشکال جدی است.

وی همچنین با اشاره به شخصیت مرحوم آیت‌الله ملک‌حسینی، او را چهره‌ای در تراز ملی دانست و گفت: آثار ایشان کمتر معرفی شده و در استان در زمینه تکریم بزرگان ضعیف عمل کرده‌ایم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ادامه داد: حسین پناهی و پروفسور ملک‌حسینی از مفاخر کشور هستند که جایگاه‌شان در استان مغفول مانده است.

وی برگزاری کنگره استانی علما را گامی مهم در مسیر تکریم دانست و اعلام کرد: پیش‌کنگره این رویداد در آبان‌ماه در شهرستان‌های کهگیلویه و گچساران برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم، رئیس بنیاد مهدویت استان نیز در این نشست گفت: علمای ما هر جا غیر از استان بودند، بیشتر مورد تکریم قرار گرفتند.

وی بیلن کرد: تصمیم برای بزرگداشت این سه عالم، نشان‌دهنده معرفت عوامل اجرایی نسبت به دین و قدردانی از ساحت رسول خداست. چنان‌که در حدیث آمده: "من أکرم عالماً فقد أکرمنی و من أهاننی…"

فرماندار شهرستان نیز با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین جایگاه علما گفت: رسانه‌ها باید در معرفی شخصیت علمی و اجتماعی این بزرگان فعال‌تر عمل کنند.

سید ایرج کاظمی‌جو بر همکاری ادارات و نهادها برای برگزاری این مراسم تأکید کرد و افزود: کارگروه تخصصی برای فراهم‌سازی شرایط برگزاری کنگره تشکیل شود.

وی افزود: فیلم‌های مستند از آیت‌الله حسینی و مرحوم میراحمد تقوی قبلاً تولید شده که می‌توان از آن‌ها در تبلیغات شهری بهره گرفت.

پیش‌کنگره بزرگداشت آیت‌الله سید علی اصغر حسینی امام جمعه فقید یاسوج، آمیراحمد تقوی مؤسس حوزه علمیه دهدشت و آیت‌الله محقق آبان ماه در شهرستان برگزار هواهد شد.