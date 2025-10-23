رفیعی:۳۸ پروژه راهسازی ایلام با ۸ هزار میلیارد تومان در حال اجرا است

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل به عنوان محور اصلی توسعه در استان اظهار داشت: توسعه جادهها و مسیرهای ارتباطی، مهمترین اولویت عمرانی استان است و اقدامات گستردهای در این زمینه آغاز شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۳۸ پروژه با طول مجموع ۱۶۲ کیلومتر و اعتباری بیش از هشت هزار میلیارد تومان توسط اداره کل راه و شهرسازی در حال اجراست. همچنین طول محورهای چهارخطه استان به حدود ۱۸۰ کیلومتر رسیده و در چند ماه اخیر ۳۸ کیلومتر دیگر نیز به مجموع مسیرهای ایمنسازیشده افزوده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام یکی از محورهای کلیدی در دست اقدام را آزادراه ایلام–هومیل دانست و گفت: جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان مربوطه برگزار شده و دستوراتی برای فعالسازی کامل این پروژه صادر شده است که با حمایت استاندار ایلام و نمایندگان مردم در مجلس، انتظار میرود این طرح در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد.
رفیعی ادامه داد: طرح ارتقای مسیر ایلام–مهران تا مرز مهران نیز از چهار خط به بزرگراه در دست مطالعه است و موافقتنامه اصلاحی آن بهزودی نهایی خواهد شد. همچنین محور ایوان–قلاجه–ایلام در دو بخش شرکت ساخت و اداره کل راه و شهرسازی به ترتیب با اجرای ۱۰ و ۹ کیلومتر در دست انجام است.
آخرین وضعیت پروژه چهارخطه کردن محور دهلران-اندیمشک
وی با اشاره به پیگیری جدی ارتقای ایمنی مسیر دهلران–مهران–اندیمشک بیان کرد: این محور به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد و حادثهخیز مورد توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی، معاونت راهداری و شرکت ساخت قرار گرفته و کارگروه مشترک هماهنگی بین مجموعههای راهداری و راه و شهرسازی استان تشکیل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: تاکنون مجوز اجرای حدود ۲۰ کیلومتر از مسیر مهران–دهلران اخذ شده و برآورد مالی در حال انجام است تا پس از تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی آغاز شود.
وی افزود: در محدوده واریانت نسریان، چهار کیلومتر از مسیر به عنوان نقطه حادثهخیز شناسایی شد که دو کیلومتر آن هماکنون آسفالت شده و بهزودی بهرهبرداری میشود. دو کیلومتر دیگر نیز با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تکمیل است و هماکنون صورتوضعیتهای مالی آن در حال ارسال است تا قبل از پایان سال به زیر بار ترافیک برود.
رفیعی تأکید کرد: با تحقق تعهدات سازمان برنامه و کمک مالی به این طرح، مسیر نصریان در اربعین سال آینده به صورت کامل چهارخطه و ایمن زیر بار ترافیکی خواهد رفت.
وی در ادامه وضعیت محور دهلران–اندیمشک را تشریح کرد و گفت: بخش نخست این مسیر از کیلومتر صفر تا ۱۲، تا پایان آذرماه از دهلران تا سهراهی موسیان به صورت چهارخطه به بهرهبرداری میرسد. از کیلومتر ۱۲ تا ۳۰ عملیات اجرایی توسط شرکت ساخت در حال تجهیز کارگاه است، و از کیلومتر ۳۰ تا ۵۸ قرارگاه خاتم با محوریت شرکت ساخت تاکنون حدود هفت کیلومتر را آماده کرده و با سرعت مطلوب در حال کار است. همچنین از کیلومتر ۵۸ تا ۸۹، شرکت توچال مسئولیت اجرای پروژه را برعهده دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در پایان گفت: شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان بهصورت روزانه روند اجرایی پروژههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی را پیگیری میکند تا با تکمیل این طرحها، مسیرهای دهلران–اندیمشک–مهران از نظر ایمنی و کیفیت تردد ارتقا یافته و شاهد کاهش حوادث رانندگی در این محور پررفتوآمد باشیم.
