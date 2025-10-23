دعوت هندبالیست کردستانی به اردوی نهم تیم ملی بزرگسالان هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه رقابتهای مهم پیشرو، مرحله نهم اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران از روز جمعه ۲ آبانماه در تهران آغاز خواهد شد.
این اردو به منظور آمادگی هرچه بیشتر ملیپوشان برای شرکت در تورنمنت بینالمللی تونس و همچنین بازیهای کشورهای اسلامی در عربستان و مسابقات قهرمانی آسیا در کویت برگزار میشود.
در این اردو، آرمان رحمانی، هندبالیست موفق و شناختهشده کردستانی، که در سالهای اخیر عملکرد برجستهای داشته است، به دعوت سرمربی تیم ملی، رافائل کاستیلو، به جمع ملیپوشان پیوسته است.
تیم ملی هندبال ایران خود را برای رقابتهای حساس آتی آماده میکند و در تلاش است تا با ترکیبی از جوانان و بازیکنان باتجربه، به بهترین نتایج در عرصههای بینالمللی دست یابد.
نظر شما