پزشکیان:راه برون رفت ازتحریم ها صادرات وتولید است؛ وحدت مزیت قدرت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان غربی اظهار کرد: مشکلات کشور در طول سال‌ها رخ داده حل آنها به این زودی ساده نیست، اما مصمم هستیم موانع را برداریم و بستر را برای رشد تولید و صادرات فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه هر ماه نشست‌های متعددی با کارآفرینان و اتاق و هر هفته با صاحبان فرآینده نشست‌هایی در مورد سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی، نفت و صادرات جلسه برگزار می‌کنیم و نتایج را پیگیر می‌کنیم.

پزشکیان گفت: در رابطه با تجارت و صنعت و مشکلات آنها در تهران با اتاق صنعت و کارآفرینان هر ماه جلسه برگزار می‌شود. روز سه‌شنبه با اتاق بازرگانی ایران جلسه داشتیم. با کارآفرینان هم جلسه جداگانه داریم و با صنوف مختلف، مسئولیت‌ها تقسیم کار شده است. قرار است هر گروه مشکلات خود را اعلام کنند. وزرای مسئول هم با صنوف و بخش‌های مرتبط، جلسه بگذارند و مشکلات موجود، در طول یک ماه بررسی و راه‌حل پیدا کنند و معتقدیم که راه برون‌رفت از تحریم‌ها از تولید و صادرات می‌گذرد.

کنترل ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز فلر در دولت چهاردهم

رییس جمهوری کشورمان با بیان اینکه با جمع شدن گازهای فلر سالانه تا هشت میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شود، گفت: در دولت چهاردهم ۱۱ میلیارد مکعب گاز فلر کنترل شد، این در حالی است که پیش از این تنها امکان کنترل پنج میلیون متر مکعب گاز فلر فراهم شده بود.

وی بابیان اینکه خیلی از مشکلات باید با مشارکت خود صنوف و فعالان اقتصادی حل و فصل شود ادامه داد: مصمم به افزایش تعاملات با اتاق بازرگانی، کار آفرینان و فعالان صنوف مختلف هستیم وبرای اینکه موانع از سر راه تولید و صادرات برداشته شود، باید خود فعالان این صنوف با مشارکت دولت در مدیریت، اصلاح امور، بهبود کیفیت و نظارت سهیم باشند.

پزشکیان با بیان اینکه در راه رفع موانع سرمایه گذاری وتولید وصادرات آمادگی کامل داریم گفت: در حوزه قوانین مشکلات وموانع موجود با مشارکت فعال مجلس و قوه قضائییه پیگیری و برای حل انحها تلاش می‌شود در بخش اجرایی نیز دولت برای بهبود فضای سرمایه گذار ی و کنترل هزینه‌ها پای کار است.

وی درادامه با شااره به ظرفیت‌های ارزشمند آذربایجان غربی گفت: در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی در بخشهای گازهای چاه‌های نفت- و میادین و نفت و گاز تسهیل ارتباطات منطقه‌ای و تجاری بین منطقه‌ای باید شکل بگیرد و آذربایجان غربی بهترین جا برای این کار است.

وحدت و انسجام ملی مهمترین مزیت و مولفه قدرت کشور است

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی مهترین مزیت و مولفه قدرت کشور است افزود: براساس آموزه‌های متعالی دین اسلام ملاک و معیار برتری تقواست و قومیت و جنسیت و باورهای افراد موضوعیت ندارد، گفتگوها و مباحث باید براساس حق و حقیقت و شواهد علمی باشد بنابراین در مدیریت وبرنامه های اجرایی هرکس راهکار بهتری برمبنای مستندات و شواهد علمی، برای حل مشکلات ارائه دهد باید از این راهکار استفاده شود.

وی با بیان اینکه اختیارات و برنامه زمان بندی شده به استان‌ها واگذار شده است گفت: با مشارکت فعالان اقتصادی و همه قشرها می‌توان از مشکلات و موانع عبور کرد و جامعه، شهر و کشور را به قله‌های رفیع پیشرفت و توسعه همه جانبه رساند.

رئیس جمهور با بیان اینکه نظارت‌های مرسوم مشکلات را حل نکرده است، تصریح کرد: اگر پیشنهاد سازنده‌ای ارائه شود، ما آن را دنبال خواهیم کرد. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز جلسات منظم برگزار می‌کنیم و روند پیشرفت پروژه‌ها را مرتب پیگیری می‌کنیم.

وی بر ضرورت وحدت و استناد به شواهد در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: بحث‌ها باید بر اساس مستندات و حقایق باشد، نه سلایق شخصی. اختیارات تاحدامکان واگذار خواهد شد، هدف ما حفظ عزت کشور است.

پرشکیان با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام در کشور، گفت: بحث‌های ما باید بر اساس مستندات باشد نه بر اساس سلیقه شخصی. انسان آگاه در مقابل شواهد سر خم می‌کند، اختلافات ناشی از ناآگاهی است. باید حرف بهتر، راه مناسب‌تر، کارآمدتر، کیفی‌تر و فراگیرتر را بپذیریم. رسول خداوند نفرمود که عرب برتر است، عجم برتر است و یا ترک و کُرد، فرمود هر کس باتقواتر است برتر است.

رییس جمهوری کشورمان بیان کرد: اصلاً برای من قابل قبول نیست مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی داشته باشند دست کسی که بتواند یک راه‌حل بهتری برای برون‌رفت از مشکلات ارائه کند می‌بوسیم.