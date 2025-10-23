حسن آبادی: همه دانشگاه‌ ها به مراکز مشاوره و سلامت دانشجویی مجهز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسن آبادی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز مشاوره و سلامت، بهداشت و درمان دانشگاه علم و فناوری مازندران اظهار کرد: دانشگاهها در زیستبوم دانشجویی تلاش دارند تا با رویکردی جامع، سلامت جسم و روان دانشجویان را ارتقا دهند و برای رفع مشکلات روانشناختی در میان قشر نخبه برنامهریزی منسجمتری انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت حمایت روانی در شرایط بحرانی گفت: تجربه بحرانها و جنگها نشان داده است که فشارهای روانی در همه سطوح جامعه وجود دارد و باید برای مقابله با آن بهویژه در میان جوانان و دانشجویان، برنامههای مشاورهای تقویت شود.
حسنآبادی تأکید کرد: اکنون همه دانشگاههای سراسری کشور دارای مراکز مشاوره و سلامت هستند و در برخی موارد نیز در حال تجهیز و توسعه این مراکز هستیم تا بتوانیم در مسیر ارتقای سلامت جسم و روان دانشجویان گام مؤثرتری برداریم.
توجه به پدافند غیرعامل در حوزه آموزش
در ادامه، جهانبخش دانشیان، جانشین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، ضمن قدردانی از همافزایی ایجادشده میان نهادهای محلی و دانشگاه علم و فناوری مازندران گفت: یکی از محورهای مهمی که در سیاستگذاریهای وزارت علوم دنبال میشود، پدافند غیرعامل در حوزه آموزش و زیست دانشجویی است و مراکز مشاوره و سلامت نقش مهمی در این حوزه ایفا میکنند.
وی افزود: دانشجویان فرزندان ما هستند و باید در محیطی امن، پویا و آگاهانه زندگی کنند. مراکز مشاوره به دانشجویان کمک میکنند تا با مهارتآموزی و سلامت روانی، مسیر رشد و تعالی علمی خود را با آرامش طی کنند. دانشگاه نیز باید متناسب با نیازهای منطقهای حرکت کند تا به توسعه پایدار منطقه کمک کند.
احمدرضا ربانی، رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران، نیز با تأکید بر اهمیت ایجاد چنین مراکزی گفت: مرکز مشاوره و سلامت از ارکان مهم دانشگاه است، چراکه دانشگاه تنها محل آموزش نیست بلکه زیستبوم پیچیدهای از تعاملات علمی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی ادامه داد: آمارهای نگرانکنندهای از وضعیت سلامت روان در دانشگاهها وجود دارد و ایجاد این مرکز گامی اساسی برای پاسخ به این نیاز است. در کنار این مجموعه، مرکز بهداشت و درمان نیز راهاندازی شده و برای تکمیل خدمات به یاری خیران نیازمندیم تا بتوانیم خدمات سلامت جسم و روان را بهطور کامل به دانشجویان ارائه دهیم.
در پایان، حجتالاسلام محمد حیدری، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علم و فناوری مازندران، ضمن قدردانی از این اقدام گفت: کار مشاوره و سلامت، درمان دردهای پنهان جامعه دانشگاهی است. امروز شاهد آغاز حرکتی معنوی و امیدبخش برای بازسازی روح و نشاط در فضای علمی دانشگاه هستیم.
نظر شما