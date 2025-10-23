به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا طاهری همایش روز جهانی استاندارد در بوشهر با تقدیر از تلاش کارکنان اداره کل استاندارد این استان گفت: امسال رویکرد جدیدی برای ارزیابی کیفیت محصولات وجود دارد که در کنار نظر سنجیهای مردم از نتایج آزمونها نیز بهره گرفته میشود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در حوزه ارزیابی انطباق هم با اصلاح روشها، تسهیلاتی به واردکنندگان و تولید کنندگان خوشنام داده میشود که کالا و مواد اولیه تولید، منتظر جواب آزمون نماند.
وی ادامه داد: در حوزه ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ۸۰ درصد کالاهایی که وارد میشوند، سازمان ملی استاندارد باید گواهی انطباق برای آنها صادر کند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: صدور گواهی انطباق برای تسهیل شرایط ترخیص کالا از گمرک و بندر مهم است.
طاهری گفت: حجم کار در اداره استاندارد بوشهر به عنوان یک نقطه مرزی بیشتر خواهد بود.
