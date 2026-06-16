به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، محمدحسین طاهری امروز در نشست خبری با تأکید بر نقش آزمایشگاه‌ها در ارتقای کیفیت گفت: اعتماد به کیفیت از مراکز آزمون آغاز می‌شود و هرچه صلاحیت فنی و دقت این مراکز افزایش یابد، اطمینان جامعه نیز تقویت خواهد شد.

وی افزود: توسعه صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات داخلی نیازمند زیرساخت‌های قوی در حوزه آزمون و ارزیابی است و آزمایشگاه‌های تخصصی نقش تعیین‌کننده‌ای در سنجش و تأیید انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی دارند.

مدیرکل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با اشاره به سیاست‌های این سازمان در تقویت زیرساخت‌های ارزیابی انطباق اظهار کرد: ارتقای توان آزمایشگاهی، استفاده از روش‌های نوین آزمون و افزایش دقت اندازه‌گیری‌ها، زمینه بهبود کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری محصولات را فراهم می‌کند.

وی شفافیت، بی‌طرفی و قابلیت ردیابی نتایج آزمون‌ها را از اولویت‌های اصلی سازمان دانست و گفت: افزایش ظرفیت فنی آزمایشگاه‌ها به نظارت دقیق‌تر و اطمینان‌بخشی بیشتر به جامعه منجر می‌شود.

طاهری با اشاره به تسهیل فرآیندهای ارزیابی انطباق کالا اعلام کرد: مدت زمان این فرآیند از ۱۵ روز به ۶ روز کاهش یافته و در سامانه گمرکی نیز به ۳.۵ روز رسیده است که این اقدام در تسریع دسترسی مردم به کالاهای استاندارد مؤثر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ایمنی آسانسورها تأکید کرد: دریافت گواهی استاندارد به‌تنهایی تضمین‌کننده ایمنی کامل نیست و نگهداری صحیح و بازرسی‌های دوره‌ای اهمیت اساسی دارد.

به گفته او، استفاده طولانی‌مدت از تجهیزات فراتر از عمر مفید، یکی از چالش‌های مهم در این حوزه است و برخی قطعات باید پس از چند سال تعویض شوند، اما در عمل ممکن است بیش از حد مجاز مورد استفاده قرار گیرند.

طاهری انجام بازرسی‌های مستمر را ضروری دانست و تصریح کرد: این موضوع باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و مردم از انجام بازرسی‌های سالانه توسط شرکت‌های ذی‌صلاح اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین درباره فرآیند صدور گواهی استاندارد توضیح داد: مردودی در آزمون به معنای رد نهایی نیست، بلکه بخشی از روند اصلاح و ارتقای کیفیت محسوب می‌شود و محصولات پس از رفع نواقص دوباره ارزیابی می‌شوند.

مدیرکل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: این روند در سایر حوزه‌ها از جمله خودرو نیز اجرا می‌شود و خودروهای مردود پس از اصلاح ایرادات و موفقیت در آزمون‌های مجدد، تأییدیه استاندارد دریافت می‌کنند.