استاندار: پسته زرندیه طلای سبز صادراتی در مسیر جهانی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در حاشیه سومین جشنواره ملی تولید و صادرات پسته زرندیه، با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه در تولید پسته ارگانیک، افزود: پسته زرندیه می‌تواند به برندی جهانی تبدیل شود و نقش مهمی در توسعه پایدار این استان ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت این جشنواره در تبادل تجربیات و بررسی چالش‌های تولید، اظهار کرد: حضور گسترده تولیدکنندگان، فعالان صنعت پسته و مدیران استانی، بستری پویا برای تعامل مستقیم و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی فراهم کرده است.

استاندار مرکزی، زرندیه را یکی از قطب‌های اصلی تولید پسته در کشور دانست و افزود: این منطقه با بیش از ۱۰ هزار هکتار اراضی زیرکشت، جایگاهی ممتاز در تولید پسته ارگانیک دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و علمی، می‌تواند سهم قابل‌توجهی در بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد.

زندیه‌وکیلی، پسته زرندیه را نمادی از هویت فرهنگی و اقتصادی منطقه معرفی کرد و تصریح کرد: این محصول استراتژیک نه‌تنها منبع درآمدی پایدار برای کشاورزان است، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت صادرات، نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی استان دارد.

زندیه‌وکیلی همچنین بر ضرورت مشارکت مردمی و حضور فعال بخش خصوصی در توسعه کشاورزی تأکید کرد و گفت: بدون همراهی تشکل‌های تولیدی، تحقق اهداف توسعه‌ای ممکن نیست.

وی گفت: استان مرکزی از ظرفیت‌های علمی و انسانی برجسته‌ای برخوردار است که می‌تواند زرندیه را به الگویی موفق در کشاورزی پایدار تبدیل کند.

استاندار مرکزی بیان کرد: با استمرار این جشنواره‌ها و حمایت همه‌جانبه، جایگاه جهانی پسته زرندیه تثبیت شود و این محصول به عنوان ویترینی از توانمندی‌های کشاورزی استان، بدرخشد.

سومین جشنواره ملی تولید و صادرات پسته زرندیه با هدف رفع موانع تولید، ارتقای کیفیت محصول و تقویت حضور در بازارهای جهانی، با حضور مسئولان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت کشاورزی در استان مرکزی برگزار شد.