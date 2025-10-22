معاون وزیر: پسته ایرانی ۱.۷ میلیارد دلار ارزآوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح سومین جشنواره پسته زرندیه با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در کشاورزی اظهار کرد: پسته نه‌تنها محصولی استراتژیک در بخش باغبانی، بلکه یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: از مجموع سه میلیون هکتار باغ در کشور، ۶۵۰ هزار هکتار به کشت پسته اختصاص دارد که بخش قابل‌توجهی از آن در استان‌های مرکزی، کرمان، یزد و خراسان واقع شده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان مرکزی با ۷۸ هزار هکتار باغ و تولید سالانه بیش از ۶۲۰ هزار تن محصولات باغی، به‌ویژه در شهرستان زرندیه، رشد چشمگیری در تولید پسته داشته و سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار تن پسته از باغ‌های این منطقه برداشت شده است.

برومندی با اشاره به اقلیم خاص زرندیه گفت: زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم این منطقه، شرایطی ایده‌آل برای رشد پسته فراهم کرده و مقاومت بالای این درخت در برابر شوری خاک و کم‌آبی، آن را به محصولی راهبردی برای مناطق نیمه‌خشک کشور تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه پسته ایرانی ۱.۷ میلیارد دلار ارزآوری دارد، تصریح کرد: در شرایطی که آب به مؤلفه‌ای کلیدی در اقتصاد جهانی تبدیل شده، پسته با مصرف نسبی پایین آب، ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند و توسعه هوشمندانه آن در مناطق مستعد، از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر اهمیت کیفیت و سلامت محصولات باغی تأکید کرد و گفت: ایران از نظر سلامت غذایی در میان کشورهای برتر دنیاست و مصرف پایین کود و سموم شیمیایی باعث شده پسته ایرانی در بازارهای جهانی از اعتماد بالایی برخوردار باشد.

وی افزود: توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی در استان‌هایی مانند مرکزی، می‌تواند ارزش افزوده صادرات پسته را افزایش داده و سودآوری کشاورزان را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

برومندی با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تسهیلات ویژه‌ای برای بازسازی و جوان‌سازی باغ‌های فرسوده در نظر گرفته شده و از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه صنایع تبدیلی پسته حمایت خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه کشاورزی بدون مشارکت مردم، بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی ممکن نیست و خوشبختانه استان مرکزی از ظرفیت‌های انسانی و علمی بالایی برای تحقق این اهداف برخوردار است.

