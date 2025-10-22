سبزی: جشنواره پسته زرندیه پیوند تاریخ، فرهنگ و اقتصاد را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سبزی بعدازظهرچهارشنبه در سومین جشنواره ملی پسته زرندیه ظهار کرد: باغداران، گنجهای جامعه ما هستند و برگزاری این جشنواره فرصتی برای تقدیر از تلاشهای آنان و شکرگزاری از نعمتهای الهی است.
وی افزود: شهرستان زرندیه، دومین شهرستان پهناور استان مرکزی علاوه بر اهمیت کشاورزی، یکی از قطبهای صنعتی کشور نیز محسوب میشود چرا که با تولید پسته ارگانیک و مبتنی بر فناوری نوین آبیاری، نقش مهمی در صادرات و اقتصاد ملی ایفا میکند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عمده پسته تولیدی زرندیه به کشورهای خارجی صادر میشود و جشنواره این محصول فرصتی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی شهرستان به سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است.
حجت الاسلام سبزی با اشاره به اهداف چندگانه این رویداد گفت: هدف از برگزاری جشنواره، تنها معرفی محصول پسته نیست بلکه ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی ملی، محلی و معرفی جاذبههای گردشگری و فرهنگی شهرستان نیز در اولویت قرار دارد.
وی افزود: در شرایطی که دشمنان تلاش دارند شکاف اجتماعی ایجاد کنند، وحدت و همدلی میان مردم، مسئولان و کشاورزان بیش از پیش اهمیت دارد و چنین جشنوارههایی میتوانند نقش مؤثری در انسجام ملی ایفا کنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قدمت تاریخی شهرستان زرندیه گفت: این منطقه سرزمینی زرخیز با پیشینهای کهن است؛ تپههای باستانی، امامزادهها و مساجد تاریخی از جمله مسجد چال معمولیه و مسجد اعظمه، نشانههای هویت فرهنگی و تاریخی این شهرستان هستند.
وی ادامه داد: توسعه گردشگری، صنعتی و کشاورزی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و اقتصادی زرندیه به سطح ملی و بینالمللی فراهم کرده است.
توسعه کشاورزی نوین و مکانیزاسیون
سبزی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت کشاورزی نوین گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی منطقه، مکانیزاسیون و بهرهوری بالا در تولید پسته ضروری است اکنون هزاران هکتار باغ پسته تحت سیستم آبیاری مدرن قرار دارد و کیفیت محصول به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
وی افزود: این تحول علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، زمینه صادرات پایدار و رقابتی محصولات کشاورزی را فراهم کرده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یکی از اهداف مهم جشنواره این است که مسئولان از نزدیک مشکلات و دغدغههای باغداران را بشنوند و با ایجاد زیرساختها و تسهیل مسیر سرمایهگذاری، موانع تولید و صادرات برطرف شود.
وی ادامه داد: با همکاری سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، امید داریم ماندگاری محصولات کشاورزی افزایش یابد و مسیر صادرات به بهترین شکل ممکن طی شود.
سبزی تصریح کرد: جشنواره پسته زرندیه نهتنها رویدادی برای معرفی محصولات و ظرفیتهای شهرستان است، بلکه فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و معرفی این منطقه به سطح ملی و بینالمللی محسوب میشود و امیدواریم با توسعه زیرساختها و حمایت مسئولان، زرندیه به الگویی برای توسعه پایدار در کشور تبدیل شود.
