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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

برگزاری دوازدهمین جشنواره ملی پسته در دامغان

برگزاری دوازدهمین جشنواره ملی پسته در دامغان

دامغان- دوازدهمین جشنواره ملی پسته ایران در دامغان میزبان جمعی از مسئولان ارشد کشور و هزاران باغدار و علاقه‌مند بود تا شکوه و ظرفیت بی‌نظیر این محصول استراتژیک را به رخ بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جشنواره ملی پسته ایران دامغان شامگاه سه شنبه در سالن همایش‌های بین المللی دانشگاه دامغان با هدف تبیین جایگاه پسته دامغان در سطح کشور و همچنین تقدیر از پسته کاران برتر شهرستان آغاز شد.

مهدی بندلی زاده مدیر اجرایی این جشنواره پسته دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این جشنواره، گفت مهم‌ترین هدف این جشنواره معرفی پسته دامغان و آشنایی باغداران و کشاورزان با روش‌های نوین باغداری است

بندلی زاده با بیان اینکه در اولین روز از این جشنواره نمایشگاه تخصصی کشاورزی در ۲۰ غرفه شامل ادوات کشاورزی انواع کودها و سموم و آزمایشات آب و خاک از ۱۰ استان کشور برگزار شد، تاکید کرد: این جشنواره تلاش می‌کند تا پسته دامغان را در سطح کشور معرفی کند.

وی افزود: قرار است در این جشنواره علاوه بر بخش‌های جانبی مانند کارگاه‌ها و نمایشگاه و… از باغداران برجسته شهرستان دامغان هم قدردانی شود.

کد مطلب 6637863

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