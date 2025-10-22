به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی بعدازظهر چهارشنبه در آیین افتتاح سومین جشنواره ملی پسته که در پارک بوستان مامونیه برگزار شد، اظهار کرد: ایران با تولید سالانه حدود ۲۸۰ هزار تن پسته، در کنار آمریکا و ترکیه، جزو سه تولیدکننده برتر جهانی این محصول استراتژیک محسوب می‌شود.

وی افزود: تولید جهانی پسته از سال ۲۰۱۹ تاکنون روند صعودی داشته و از یک میلیون تن به ۱.۲ میلیون تن رسیده است، روندی که اهمیت اقتصادی و جایگاه بین‌المللی این محصول را نشان می‌دهد.

آقاعلیخانی با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی در این حوزه گفت: تولید پسته استان از ۱۴ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۷ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت نیز از ۱۲ هزار هکتار به نزدیک ۲۰ هزار هکتار افزایش یافته است.

وی گفت: شرایط اقلیمی شامل سرمای زمستانی مناسب و گرمای تابستانی کافی، همراه با مقاومت درختان پسته در برابر شوری آب و خاک، زمینه پایداری تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم کرده است.

سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی گفت: با افزایش سطح زیرکشت، بهره‌وری منابع آبی و تمرکز بر کیفیت محصول، استان مرکزی در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی تولید پسته کشور قرار دارد و تحقق این هدف نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان است.

آقاعلیخانی همچنین بر اهمیت بهره‌وری منابع آبی تأکید کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه آب و محدودیت منابع، پسته به دلیل بهره‌وری بالای آب، ارزش اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به سایر محصولات کشاورزی مانند انگور و گندم دارد. ارزش هر متر مکعب آب مصرفی در تولید پسته حدود ۲ دهم دلار رقمی بیش از ده برابر ارزش آب مصرفی در محصولات دیگر است.

وی با بیان اینکه مسئولان استان اقدامات گسترده‌ای برای تسهیل فرآیندهای اداری و اجرایی توسعه پسته انجام داده‌اند، گفت: تمرکز بر کیفیت محصول، بسته‌بندی مدرن و مدیریت منابع آبی از مهم‌ترین اولویت‌های ماست تا سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یافته و سهم استان و کشور در بازار جهانی پسته تقویت شود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی افزود: با استمرار روند فعلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی و اقتصادی استان، مرکزی می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید پسته در ایران و حتی در سطح جهانی تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت شنیدن صدای تولیدکنندگان گفت: اگر در این جلسات چند نفر از باغداران یا کشاورزان پسته‌کار صحبت کنند، می‌توانیم از نزدیک با واقعیت‌ها و چالش‌های آنان آشنا شویم.

آقاعلیخانی ادامه داد: متأسفانه بخشی از مشکلات بخش کشاورزی از خارج این حوزه به فعالان آن تحمیل می‌شود. یکی از نمونه‌های مهم آن ناترازی انرژی است که باعث شده در برخی مناطق، برق چاه‌های کشاورزی تا ۹ ساعت در روز قطع باشد و این موضوع خسارات جدی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از کمبود انرژی گفت: در برخی استان‌های پسته‌خیز کشور تا ۷۰ درصد محصول دچار پوکی شده است. اگر امروز یکی از باغداران در این جمع حضور داشت و سخن می‌گفت، به‌روشنی بیان می‌کرد که چگونه قطع برق و کمبود انرژی باعث کاهش عملکرد و خسارت به محصولات شده است.

معاون امور اقتصادی و توسعه استانداری مرکزی تأکید کرد: حل مشکلات کشاورزی تنها از عهده وزارت جهاد کشاورزی برنمی‌آید و نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، امنیت غذایی، مهم‌ترین مؤلفه امنیت ملی است و همه ما باید دست به دست هم دهیم تا موانع تولید را برطرف کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با همدلی، برنامه‌ریزی و تلاش مشترک، می‌توان از ظرفیت‌های ارزشمند استان مرکزی در حوزه پسته و سایر محصولات کشاورزی به بهترین نحو بهره‌برداری کرد.