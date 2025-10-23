افتتاحیه جشنواره «هُمام» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه چهارمین جشنواره بین المللی «هُمام» ویژه آثار معلولین و جانبازان هنرمند در رشتههای هنرهای تجسمی صنایع دستی، هنرهای سنتی و موسیقی با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان کشوری عصر امروز در فرهنگستان هنر برگزار شد.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، در جمع خبرنگاران بر اهمیت اراده، انگیزه و توانمندی این هنرمندان تأکید کرد و بر حمایت همهجانبه از آنان تأکید داشت.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه یکی از زیباترین و تأثیرگذارترین رویدادهایی است که تاکنون دیده، گفت :در این جشنواره آثار هنری ارزشمندی از هنرمندانی به نمایش درآمده که با وجود محدودیتهای جسمی، توانستهاند در بالاترین سطح ممکن خلاقیت خود را بروز دهند.
وزیر بهداشت افزود: در اینجا هنرمندانی را دیدم که با وجود نداشتن دست، بهترین نقاشیها را خلق کردهاند و افرادی که بینایی ندارند، با دقت و مهارت فرشهای زیبا و آثار تجسمی فاخر بافتهاند.
ظفرقندی با ستایش از روحیه و همت هنرمندان شرکتکننده گفت: آنچه امروز مشاهده شد، نشان میدهد میتوان با وجود هر نوع معلولیت، بر حصارهای ذهنی و جسمی غلبه کرد. این انگیزه و اراده میتواند برای همه افراد جامعه الهامبخش و الگو باشد.
به گفته وی، هنری که در این جشنواره ارائه شده، دو جنبه دارد؛ یکی هنر نقاشی و مجسمهسازی و دیگری هنری والاتر، یعنی توانایی عبور از محدودیتها و شکستن مرزهای ناتوانی.
وزیر بهداشت ضمن ابراز خرسندی از بینالمللی بودن این جشنواره، گفت: جشنواره همام رویدادی کمنظیر در سطح جهان است که امسال هنرمندانی از ۱۴ کشور در آن حضور دارند و آثار فاخر خود را ارائه کردهاند.
وی از برگزارکنندگان، خانوادهها، مربیان، خیرین و همه دستاندرکاران برگزاری این جشنواره قدردانی کرد و تأکید کرد : وزارت بهداشت نیز در زمینههای مختلف درمان، توانبخشی و حمایت از بیماران از جمله بیماران اوتیسم، اسامای و دیگر معلولیتها، تمام تلاش خود را برای کمک و پشتیبانی از این قشر انجام خواهد داد.
