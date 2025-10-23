  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

تغییر ساعت کاری ادارات هرمزگان از سوم آبان تا اطلاع ثانوی

بندرعباس- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، از تغییر ساعت کاری ادارات استان از سوم آبان ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا پاکروان اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تأیید استاندار محترم، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداری‌ها و بیمه‌های استان از روز شنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی، از ساعت ۶:۴۵ صبح تا ۱۴:۴۵ تعیین شده است.

وی تأکید کرد: فعالیت واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها (به جز بخش اداری آنها به طوری که خللی در کار مردم ایجاد نکند)، اورژانس‌ها، مراکز امدادرسانی جاده‌ای و خدمات عمومی، پاسگاه‌های انتظامی و نظامی، همچنین دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان به دلیل ماهیت خدمات رسانی خود، مطابق با تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۰۱۰۱۱ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران فعالیت خواهند داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در پایان خاطرنشان کرد: ساعت کاری شعب بانک‌ها توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد و میزان کاهش ساعت کاری ادارات تا سقف مقرر قانونی، از طریق دورکاری جبران می‌شود.

