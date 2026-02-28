به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که سفر «مارکو روبیو»، وزیر خارجه این کشور به فلسطین اشغالی لغو شده است.

روبیو قرار بود فردا یکشنبه برای دیدار با مقامات صهیونیستی راهی سرزمین های اشغالی شود.