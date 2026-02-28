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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۰۲

لغو سفر روبیو به فلسطین اشغالی از بیم موشک‌‎های ایران

لغو سفر روبیو به فلسطین اشغالی از بیم موشک‌‎های ایران

وزارت امور خارجه آمریکا رسما از لغو سفر وزیر خارجه این کشور به فلسطین اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که سفر «مارکو روبیو»، وزیر خارجه این کشور به فلسطین اشغالی لغو شده است.

روبیو قرار بود فردا یکشنبه برای دیدار با مقامات صهیونیستی راهی سرزمین های اشغالی شود.

کد مطلب 6762331

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