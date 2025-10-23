  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

شکست تیم بسکتبال نفت آبادان در خانه؛ پیروزی نفس‌گیر کاله آمل

آبادان - در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال کشور، تیم پالایش نفت آبادان در دیداری نزدیک و پرتنش با نتیجه ۶۹ بر ۶۸ مغلوب میهمان خود کاله آمل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان روز پنجشنبه در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر کشور، در سالن ۱۷ شهریور آبادان میزبان تیم کاله آمل بود که در پایان با نتیجه ۶۹ بر ۶۸ شکست خورد.

کوارتر نخست این دیدار به‌صورت پایاپای دنبال شد و تیم کاله آمل موفق شد با نتیجه ۲۳ بر ۲۰ از میزبان خود پیشی بگیرد. در کوارتر دوم، پالایش نفت آبادان با عملکرد بهتر توانست ۲۳ بر ۱۸ پیروز شود و نیمه اول را با برتری نسبی به پایان برساند.

در کوارتر سوم، تیم کاله آمل با برنامه‌ریزی دقیق‌تر ظاهر شد و ۱۶ بر ۱۲ به برتری رسید. پالایش نفت آبادان در کوارتر پایانی با درخشش مایکل، بازیکن آمریکایی خود، ۱۳ بر ۱۲ پیروز شد اما این کافی نبود تا نتیجه نهایی را به سود خود رقم بزند.

قضاوت این دیدار بر عهده هادی سالم، محمد کاظمیان و آرین جمشیدی بود.

ترکیب تیم پالایش نفت آبادان شامل سید محمد حسینی، واسیلی، مایکل، آرمان زنگنه و رسول مظفری بود. در مقابل، تیم کاله آمل با فرید اصلانی، امیرحسین عبیدی، متین آقاجان‌پور، جلال آقامیری و دورده کاجیک به میدان رفت.

جلال آقامیری از تیم کاله آمل با کسب ۲۱ امتیاز و ۸ ریباند، عنوان بهترین بازیکن این دیدار را از آن خود کرد.

