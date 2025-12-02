به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پالایش نفت آبادان و باتسام مشهد عصر سه‌شنبه در سالن ۱۷ شهریور آبادان برگزار شد که در پایان شاگردان آبادانی موفق شدند با نتیجه ۵۶ بر ۴۲ حریف خود را شکست دهند.

در نیمه نخست، پالایش نفت بازی را ضعیف آغاز کرد و کوارتر اول را با نتیجه ۱۵ بر ۱۷ به میهمان واگذار کرد؛ اما در کوارتر دوم ورق بازی برگشت و میزبان با ارائه نمایشی برتر ۱۷ بر ۴ پیروز شد تا نیمه اول را با برتری پشت سر بگذارد.

در نیمه دوم نیز پالایش نفت جریان مسابقه را حفظ کرد و کوارتر سوم را ۱۳ بر ۸ از آن خود کرد. در کوارتر پایانی باتسام مشهد برای جبران نتیجه تلاش کرد و با برتری ۱۳ بر ۱۱ اندکی از اختلاف کاست، اما این تلاش برای جلوگیری از شکست کافی نبود.

ناهید اسدی، پریسا رهنما، بهناز سیاهی، انیس مرادی و هیلیا هدیه برای تیم پالایش نفت آبادان و بهار اکبری، سحر رضازاده، سحر گودرزی، پریسا اسدی و انیسه قوانی برای تیم باتسام مشهد به میدان رفتند.

ناهیده اسدی، بازیکن پالایش نفت آبادان، با درخشش کم‌نظیر و ثبت ۱۵ امتیاز، هفت ریباند و هفت پاس منجر به گل و تأثیرگذاری ۲۴، بهترین بازیکن میدان شد.

با این پیروزی، پالایش نفت آبادان ۱۳ امتیازی شد و در رده دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت.