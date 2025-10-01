سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، کشت‌های پاییزه در استان توسعه یافته و این رویکرد به دلیل استفاده بهینه از بارش‌ها، نقشی مهم در کاهش مصرف آب زیرزمینی ایفا می‌کند.

وی افزود: یکی از سیاست‌های اصلی ما انتقال کشت‌های بهاره به پاییزه است. در این میان، کشت چغندر قند جایگاه ویژه‌ای دارد، به‌ویژه در مناطق گرمسیری استان که امکان بهره‌برداری بهتر از آب‌های سبز وجود دارد. این اقدام علاوه بر حفظ منابع آبی، باعث رونق اقتصادی کشاورزان نیز خواهد شد.

کریمی با اشاره به برنامه‌های متنوع جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت‌های با نیاز آبی کم و درآمدزا در دستور کار قرار دارد. گیاهان دارویی، زعفران و به‌ویژه محصول جدید سویا از جمله گزینه‌های مهم هستند. کشت سویا در سال جاری با سطحی حدود ۳۵۰ هکتار در شهرستان‌های غربی آغاز شده و با استقبال کشاورزان همراه بوده است. برنامه داریم این محصول در سال‌های آینده به مناطق شرقی و سردسیر استان نیز منتقل شود.

وی تصریح کرد: در کنار این محصولات، گندم، جو و نخود همچنان به عنوان کشت‌های پایه استان دنبال می‌شوند. همچنین بذر و کود مورد نیاز کشاورزان به میزان کافی تأمین و در اختیار آنان قرار گرفته است تا عملیات کشت بدون مشکل انجام شود.

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت پاییزه و محصولات نوین، نقشی اساسی در رونق کشاورزی استان و حفظ منابع ارزشمند آب خواهد داشت.