جان بابایی: اولویت بندی در مدیریت سرطان؛ آموزش رکن اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جانبابایی شامگاه پنجشنبه در کنگره ملی و دوازدهمین کنگره بینالمللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه علومپزشکی مازندران، با ابراز نگرانی از کاهش جایگاه علمی پزشکی ایران گفت: باید بپذیریم که نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا، جایگاه دانش پزشکی ما رو به افول است و این عقبماندگی باید جبران شود.
جان بابایی یادآور شد: در دهههای گذشته ایران از پیشرفتهترین کشورهای منطقه در حوزه پزشکی بود و بهترین پزشکان و عملهای جراحی را انجام میداد، اما این برتری در حال حاضر در برخی حوزهها کمرنگ شده است.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده دانشجویان علوم پزشکی در تغییر و بهبود شرایط کشور افزود: آینده نظام سلامت به عملکرد نسل شما وابسته است. باید بدانید که اثرگذاری شما در بهبود شرایط فعلی، بسیار جدی و حیاتی است.
رئیس پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلتراپی با اشاره به آمار مرگومیر سرطان در آمریکا و مقایسه آن با ایران گفت: در آمریکا از هر سه بیمار مبتلا به سرطان، یک نفر فوت میکند. ما در ایران سرمایهگذاری بیشتری داشتهایم، اما به همان اندازه به نتیجه نرسیدهایم. کشوری مانند ترکیه که از نظر تولید ناخالص ملی همسطح ماست، در حوزه سرطان موفقتر عمل کرده است.
جان بابایی آموزش را رکن اساسی کنترل سرطان دانست و افزود: باید نیروهای متخصص و مؤثر در مدیریت سرطان را تربیت کنیم و این فرآیند تنها مختص پزشک یا دانشجو نیست، بلکه تیمهای مکمل تخصصی هم باید آموزش ببینند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در دنیا همزمان با تربیت نیروی انسانی، زیرساختهای لازم ایجاد میشود، و ما نیز باید سریعتر در این مسیر حرکت کنیم، اولویتبندی، سرمایهگذاری هدفمند، ایجاد ساختار منسجم برای ارائه خدمت، کاهش هزینههای درمان و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار دانشگاه را عناصر کلیدی بهبود مدیریت سرطان عنوان کرد و تأکید کرد: زمانی میتوانیم خدمات درمانی مؤثر ارائه کنیم که برای بیمار مقرونبهصرفه باشد.
وی با بیان اینکه پیشرفت در حوزه ژندرمانی و داروهای هدفمند حیاتی است، هشدار داد: اگر در تولید یک محصول درمانی بیش از سه سال تأخیر داشته باشیم، از رقابت جهانی عقب میافتیم و مجبور خواهیم شد هم محصول و هم نیروی متخصص را از خارج وارد کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: تحولات علمی منتظر ما نمیماند و امروز بیش از ۵۰ درصد سرطانهای ریه با یک عامل ژنتیکی اصلی هدایت میشوند که الزاماً تنها با شیمیدرمانی درمانپذیر نیستند.
جانبابایی اضافه کرد: دنیا در حال تولید دارو برای هر یک از این جهشهای ژنی است و گاهی یک دارو میتواند چند نوع سرطان را همزمان درمان کند که این هم به نفع سلامت مردم و هم به سود اقتصاد کشور است.
وی با انتقاد از نبود زیرساختهای کافی در برخی مناطق محروم مانند سیستان، بر ضرورت عدالت در دسترسی به خدمات تأکید کرد و گفت: همه کشورها مشکل دارند، اما باید مشکلات را روی میز گذاشت، اولویتبندی کرد و بر اساس نیاز واقعی حرکت کرد.
جانبابایی در پایان با تأکید بر اهمیت سلامت روان بیماران، توسعه بیمههای پیشرفته و تقویت تحلیل دادهها گفت: برای ارائه خدمت مؤثر و پایدار باید ساختاری منظم و علمی ایجاد کنیم زیرا هر زمان هزینه سلامت بالا رود، ریسک بیماری و شکست در درمان افزایش پیدا میکند.
رئیس پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: موفقیت در صنعت پزشکی یعنی دستیابی همگانی به درمان؛ مسیری که باید با جدیت در آن قدم بگذاریم.
