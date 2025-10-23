به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه سد باهوش تنگستان با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به اهمیت این پروژه برای توسعه بخش کشاورزی منطقه گفت: سد باهوش یکی از طرح‌های حیاتی شهرستان است که با هدف تأمین آب پایدار برای آبیاری نخیلات و باغات منطقه اجرا می‌شود و با اجرای کامل این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات کشاورزان در خصوص تأمین آب رفع خواهد شد و زمینه رونق تولید محلی فراهم می‌شود.

فرماندار تنگستان افزود: تا امروز حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای پروژه حاصل شده و انتظار می‌رود با تأمین منابع مالی لازم، روند کار با سرعت بیشتری ادامه یابد.

در جریان بازدید معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از پروژه سد باهوش، با همراهی معاون استاندار بوشهر و فرماندار تنگستان از مراحل اجرایی این طرح عمرانی بازدید کردند و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه را مورد بررسی قرار دادند.