پورحیدری: عرضه مرغ A و A پلاس در گیلان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید میدانی از بازار رشت در گفتگو با رسانه‌ها گفت: در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار گیلان مصوب شد که مرغ‌های گرم با گرید A و A پلاس در سطح استان عرضه نشوند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، تنها مرغ‌های با درجه B با نرخ مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف‌کننده مجاز به عرضه در بازار استان هستند و سایر درجات مرغ باید به خارج از استان ارسال شوند.

پورحیدری با اشاره به افزایش شکایات مردمی در زمینه دو نرخی شدن مرغ و برخی تخلفات در فروش گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده، تصمیم گرفته شد تنها یک نرخ واحد برای مرغ در سطح استان اعمال شود.

مدیرکل صمت گیلان تأکید کرد: تأمین مرغ مورد نیاز مردم گیلان با کیفیت و قیمت مناسب اولویت اصلی دستگاه‌های نظارتی است و تولیدکنندگان مکلف‌اند ابتدا نیاز استان را با گرید B تأمین کرده و سپس نسبت به ارسال مرغ‌های گرید بالاتر به دیگر استان‌ها اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به بازدید مشترک بازرسان از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های عرضه مرغ در رشت خاطرنشان کرد: هرگونه فروش مرغ با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب تخلف محسوب می‌شود و با واحدهای متخلف به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد.

پورحیدری هشدار داد: در صورت تکرار تخلف بیش از سه مرتبه، واحد صنفی متخلف طبق قانون پلمب خواهد شد.