پورحیدری: ادعای افزایش روزانه قیمت مرغ قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به بازرسی نیمهشب گذشته از کشتارگاه مرغ در سیاهکل و همچنین کشتارگاه مرغ صومعهسرا به اتفاق نیروی انتظامی و بازرسان این اداره کل، اظهار کرد: با بررسی آنالیز و فرایند کل زنجیره مرغ، به گرانفروشی محرز در بخش کشتار رسیدیم که بلافاصله با کشتارگران غرب و شرق استان برخورد لازم و قاطع صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در برخورد با سوداگران بازار مرغ لحظهای درنگ نمیکنیم، افزود: ما به وظیفه ذاتی نظارتی خود عمل خواهیم کرد و حتماً پرونده برای متخلفان و گرانفروشان بیمنطق با تمام توان تشکیل میدهیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گرانی بیضابطه مرغ و فروش اجباری را تخلف آشکار دانست و گفت: هر روز چه اتفاقی در حوزه مرغ رخ میدهد که قیمتها را گران میکنند؟ ما تمام فرایند را زیر ذرهبین داریم. ادعاهای بیاساس برای افزایش هر روزه قیمتها در این حوزه برای ما قابل پذیرش نیست.
پورحیدری با صدور دستور تشکیل پرونده جریمه برای کشتارگران متخلف به همه مدیران صمت شهرستانها، تصریح کرد: با تضییعکنندگان حق مردم در شرایط جنگی، با دستور استاندار و هماهنگی انجام شده با دادستانیها، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی شهرستان، همانند متخلف مجرم برخورد نمایید و لحظهای درنگ نکنید تا کاهش قیمت منطقی انجام شود.
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان با تأکید بر اینکه کشیک بازرسی شبانه در شهرستانها از امشب برقرار است، اعلام کرد: تا تعادل بازار مرغ و رسیدن به قیمت واقعی با آنالیز قیمت تمام شده، این برخوردها ادامه دارد.
مدیرکل صمت گیلان در پایان خاطرنشان کرد: بنایی بر قیمتگذاری مرغ نداریم ولی شدیداً معتقدیم در استانی که تولیدکننده است، باید مرغ با قیمت مناسبتر از سایر استانها در اختیار مردم شریف گیلان قرار گیرد.
نظر شما