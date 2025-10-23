استاندار بوشهر: اعتبار تکمیل سدهای استان تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب در نشست با معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو اظهار کرد: آب از مهمترین اولویت‌های استان بوشهر است.

وی اضافه کرد: طرح‌های خوبی نظیر ساخت سد، شبکه‌های انتقال و توزیع، احداث آب‌شیرین‌کن و… را در دستور داریم که تکمیل آنها بخش زیادی از مشکلات ما را در این زمینه رفع می‌کند.

استاندار بوشهر بر توجه جدی بر تسریع در تکمیل و آبگیری سد باهوش تنگستان نیز تاکید کرد و گفت: تزریق اعتبار به سد باهوش تنگستان یکی از درخواست‌های مهم است که امید می‌رود این پروژه بر اساس برنامه تعیین شده آبگیری و افتتاح شود.

زارع با اشاره به اینکه سد دالکی نیز یکی از پروژه‌های مهم و بزرگ استان است؛ اظهار داشت: تکمیل این سد که از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است از مطالبات مهم مردم به ویژه کشاورزان دشتستان است که ضرورت دارد اعتبارات مورد نیاز به آن تزریق شود.