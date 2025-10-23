به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی شامگاه پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح تقویت شبکه فیبر نوری و توسعه پوشش تصویری صدا و سیما در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، گفت: جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، نمادی از ایستادگی و عزت‌طلبی در برابر خشونت، بدعهدی و پیمان‌شکنی جبهه استکبار را به نمایش گذاشت و این رخداد، چهره واقعی بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر را آشکار کرد.

وی با اشاره به مواضع برخی کشورهای اروپایی در این نبرد رسانه‌ای افزود: در جریان این رخداد، دولت‌هایی مانند آلمان و فرانسه نشان دادند که در مواجهه با حقیقت، به‌جای دفاع از عدالت، جانب خشونت و جنایت را می‌گیرند و ماهیت واقعی غرب در بزنگاه‌های تاریخی برای افکار عمومی جهانی نمایان شد.



قائم مقام فرهنگی سازمان صدا و سیما با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ای در این مقطع تصریح کرد: فعالان رسانه‌ای کشور در قامت مدافعان خط مقدم روایت ملت ایران، وظیفه‌ای دوچندان بر دوش داشتند و در این عرصه توانستند عملکردی مؤثر، مستند و جریان‌ساز ارائه دهند.



وی ادامه داد: در جنگ روایت‌ها، ظرفیت‌های مردمی و توانمندی‌های ملت ایران بیش از پیش آشکار شد و حضور هوشمندانه مردم در صحنه‌های مختلف، یکی از پشتوانه‌های اصلی مقاومت رسانه‌ای کشور بود.



جلیلی یکی از چالش‌های این دوران را تلاش جریان‌های غرب‌گرا برای تحقیر ملت ایران دانست و گفت: برخی جریان‌ها در داخل کشور با مواضع مخرب، سعی داشتند ایران را ملتی عقب‌مانده جلوه دهند، اما عملکرد رسانه ملی و حمایت مردم، این القائات را ناکام گذاشت.



قائم‌مقام فرهنگی صداوسیما با تأکید بر ضرورت تقویت روایت‌گری داخلی افزود: در برابر هجمه‌های غرب، وظیفه رسانه ملی و جریان‌های متعهد فرهنگی این است که چهره واقعی دشمنان ملت را بی‌پرده افشا کرده و همزمان ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و پیشرفت‌های مردم ایران را برجسته کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه جوانان در جبهه رسانه‌ای پرداخت و اظهار کرد: دانش و توان علمی جوانان ایرانی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است و دشمنان، تاب مشاهده این رشد علمی و معنوی را ندارند، چرا که امروز ایران اسلامی در مرزهای دانش جهان شهید تقدیم می‌کند.



جلیلی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای هویت مستقل ملت ایران گفت: استقلال، عزت ملی و ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب است و اکنون جمهوری اسلامی در حوزه‌های علمی، رسانه‌ای و سیاسی با قدرت‌های بزرگ رقابت می‌کند.



وی در پایان سخنان خود با تقدیر از دست‌اندرکاران طرح‌های فنی و رسانه‌ای سازمان صدا و سیما تأکید کرد: استمرار مسیر تحول رسانه‌ای، با تکیه بر روحیه انقلابی، پشتکار جوانان و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، مسیر آینده رسانه ملی را روشن و اثرگذار خواهد کرد.