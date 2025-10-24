به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بر اساس نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس، ۵۹ درصد آمریکایی‌ها از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط ایالات متحده حمایت می‌کنند.

نظرسنجی رویترز-ایپسوس همچنین نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از دموکرات‌ها از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط آمریکا حمایت می‌کنند.

بر اساس این نظرسنجی، ۴۱ درصد از جمهوری‌خواهان هم معتقدند که واشنگتن باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

از میان اعضای سازمان ملل، تاکنون ۱۴۹ کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و تعداد کشورهایی که تمایل دارند به این مسیر بپیوندند، در حال افزایش است.