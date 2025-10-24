به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس پیش از ظهر جمعه در مراسم آغاز چهاردهمین همایش آزادگان موصل در چمخاله لنگرود اظهار کرد: متأسفانه ما کمتر تاریخ می‌خوانیم و از گذشته درس می‌گیریم، در حالی که ملت‌های غربی روزانه تاریخ خود را مرور می‌کنند تا از آن برای برنامه‌ریزی آینده استفاده کنند.

وی با اشاره به مطالعه خاطرات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی افزود: او در کتاب خود که سه سال پیش منتشر کرده، از سال ۱۹۷۳ تاکنون، دشمنی مستمر با ایران را تشریح کرده و نوشته است که در پنجاه سال گذشته، هر روز رفتار ایران را رصد کرده‌اند و بر همین اساس، در کشورهایی مانند لیبی و سوریه عملیات نظامی انجام داده‌اند.

حق‌شناس گفت: دشمنان ایران برنامه‌ریزی بلندمدت دارند و ما باید با شناخت دقیق تاریخ و موقعیت خود، در برابر آنان هوشیار باشیم.

استاندار گیلان به پیشینه تاریخی مقاومت مردم گیلان اشاره کرد و گفت: در حدود ۲۲۰ سال پیش، «میرزا موسی منجم‌باشی» اهل لنگرود که حاکم گیلان بود، در جنگ ایران و روس با شجاعت در برابر اشغالگری روس‌ها ایستاد و مانع از تسخیر گیلان شد. روس‌ها پس از شکست، به گرجستان و داغستان عقب‌نشینی کردند، در حالی که بسیاری از مناطق ایران اشغال شده بود اما گیلان به‌دلیل مقاومت او و مردم منطقه، در امان ماند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز فرزندان همین سرزمین با همان روحیه ایثار وارد میدان شدند شهید «مرتضی حسین‌پور شلمانی» از لنگرود، یکی از نیروهای نخبه و تأثیرگذار در مبارزه با داعش بود که بنا بر گفته شهید سلیمانی، بیش از ۵۰۰ عملیات انجام داد و نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست تروریست‌ها داشت.

حق‌شناس با اشاره به آمار ایثارگران گیلان گفت: این استان به نسبت جمعیت خود یکی از استان‌های پیشتاز در ایثارگری است؛ بیش از ۲۷۰۰ آزاده، بیش از ۲۴ هزار جانباز و هزاران شهید تقدیم انقلاب کرده است.

وی با بیان اینکه ریشه این ایثار و مقاومت در اعتقاد مذهبی و تاریخ کهن گیلان نهفته است، ادامه داد: در قرون اولیه اسلامی، قیام آل‌بویه از روستای بویه گیلان شکل گرفت و پرچم اهل‌بیت (ع) را برافراشت؛ آن قیام سبب شد تا عاشورا و غدیر به‌صورت رسمی در جهان اسلام گرامی داشته شود.

استاندار گیلان افزود: چند قرن بعد نیز «شیخ زاهد گیلانی» با تربیت شاگردان بزرگ، زمینه‌ساز شکل‌گیری سلسله صفویه شد و بدین ترتیب، تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران تثبیت شد.

وی تأکید کرد: اگر تاریخ را درست مطالعه کنیم، درمی‌یابیم که گیلان نه تنها در عرصه مقاومت نظامی، بلکه در ترویج فرهنگ تشیع و هویت ایرانی نیز نقشی بی‌بدیل داشته است.