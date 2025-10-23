به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر پنج‌شنبه در نخستین جشنواره ورزشی ویژه افراد دارای اوتیسم که در سالن ورزشی آتش‌نشانی رشت برگزار شد، با قدردانی از مربیان، معلمان و والدینی که با صبر و عشق در مسیر تربیت و رشد این کودکان گام برمی‌دارند، اظهار کرد: زحمات طاقت‌فرسای خانواده‌ها، به‌ویژه مادران کودکان اوتیسمی، شایسته بالاترین تقدیر و حمایت است.

وی با بیان اینکه جامعه از افراد با توانمندی‌ها و ویژگی‌های متفاوت تشکیل شده است، افزود: برخی از این تفاوت‌ها آشکار و برخی پنهان هستند، اما هیچ تفاوتی نباید مانع بهره‌مندی از امکانات اجتماعی شود؛ بلکه در مواردی لازم است خدمات بیشتری برای این عزیزان فراهم گردد، همان‌گونه که برای نابینایان و دیگر گروه‌های خاص تسهیلات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

استاندار گیلان با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی ویژه افراد دارای اوتیسم گفت: ایجاد هنرستان‌ها، مدارس تخصصی و بخش‌های درمانی مانند دندان‌پزشکی برای این کودکان در دستور کار استان قرار دارد تا شرایط رشد همه‌جانبه آنان در محیطی امن و توانمندساز فراهم شود.

حق‌شناس برگزاری نخستین جشنواره ورزشی ویژه افراد دارای اوتیسم در گیلان را اقدامی ارزشمند و بی‌سابقه در سطح کشور دانست و خاطرنشان کرد: این رویداد برای نخستین بار نه تنها در گیلان بلکه در ایران برگزار شده و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد تا مسیر حمایت و توجه به این گروه از جامعه گسترش یابد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به استمرار چنین برنامه‌هایی تصریح کرد: جشنواره‌های ورزشی از این دست باید به فرصتی برای شناسایی استعدادها و افزایش مشارکت اجتماعی این کودکان تبدیل شود تا شاهد حضور فعال‌تر آنان در عرصه‌های مختلف جامعه باشیم.

در حاشیه برگزاری این جشنواره، جمعی از ورزشکاران اوتیسمی گیلان با حضور استاندار، مسئولان استانی و خانواده‌ها مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.