به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استان که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای کامل مصوبات ملی در سطح استان گفت: بین بانک‌های استان، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی باید هماهنگی کامل وجود داشته باشد تا پس از دریافت کد یونیک از مرکز، تخصیص اعتبار از مسیر قانونی و در زمان مقرر انجام شود.

وی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های درمانی در گیلان افزود: سرانه تخت بیمارستانی در استان ۱.۴ تخت به ازای هر هزار نفر است که پایین‌تر از میانگین کشوری ۱.۸ تخت است. این مسئله نشان‌دهنده عقب‌ماندگی تاریخی بخش درمان در گیلان است، به‌ویژه با توجه به حجم بالای مسافران ورودی به استان در تمام فصول سال.

استاندار گیلان همچنین به عملکرد نامتوازن بانک‌ها در استان اشاره کرد و گفت: تفاوت میان مانده سپرده‌ها و تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد روند پرداخت تسهیلات باید متناسب با میزان سپرده‌ها اصلاح شود. موفقیت برخی استان‌ها در این زمینه ناشی از اجرای دقیق قوانین و دستورالعمل‌ها است که گیلان نیز باید آنها را رعایت کند.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی باید اولویت اصلی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد، تصریح کرد: پروژه‌های عمرانی استان زنده و فعال بوده و دارای پیمانکار و مشاور هستند، بنابراین بانک‌ها باید به‌صورت جدی نسبت به تأمین اعتبار این طرح‌ها اقدام کنند.

وی در پایان با اشاره به لزوم جبران عقب‌ماندگی تاریخی گیلان بیان کرد: انتظار می‌رود مدیران استانی و ملی با همکاری و هم‌افزایی، مسیر توسعه استان را هموار کنند تا هیچ پروژه‌ای به دلیل مشکلات مالی متوقف نشود.