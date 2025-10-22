به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از کشاورزان پیشرو استان که همزمان با بیستمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات آبیاری در نمایشگاه بین‌المللی گیلان برگزار شد اظهار کرد: بازنگری در آمایش سرزمینی و استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی ضرورت دارد.

حق‌شناس با اشاره به جایگاه مهم کشاورزی در اقتصاد استان، گفت: نگاه راهبردی به ظرفیت‌های کشاورزی گیلان در آمایش سرزمینی کشور وجود ندارد و این امر باید اصلاح شود، چرا که کشاورزی نماد برکت و سفره مردم است و باید در سیاستگذاری‌ها جایگاه واقعی خود را داشته باشد.

وی افزود: نمایشگاه‌ها باید فراتر از جنبه مناسکی باشند و به ارتقای بهره‌وری و تولید منجر شوند. بیستمین نمایشگاه کشاورزی گیلان در این مسیر نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت آموزش، نوآوری و تکنولوژی در کشاورزی تصریح کرد: اقتصاد کشاورزی پایدار بدون سرمایه انسانی و تجهیزات به‌روز تحقق نمی‌یابد.

حق‌شناس همچنین با انتقاد از سیاست‌های واردات محصولات کشاورزی بیان داشت: واردات موز برای واردکننده توجیه اقتصادی دارد، اما تولید داخلی آن فاقد توجیه است که این تناقض باید رفع شود.

وی به وضعیت بارندگی در استان اشاره کرد و گفت: گیلان تنها استانی است که با پدیده فرونشست مواجه نیست و این نعمت الهی باید در مسیر توسعه پایدار کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار گیلان در پایان اظهار داشت: با ارتقای بهره‌وری فناورانه، می‌توان تولید برنج را به سطح استانداردهای جهانی رساند و نیاز به واردات را کاهش داد همچنین جهاد کشاورزی باید در خط مقدم این تحول قرار گیرد.