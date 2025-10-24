امام جمعه رودان: مردم شریف قلعه دهبارز منتظر اقدام عملی مسئولین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بارانی با اشاره به تلاش دستگاه استکبار برای شکستن اراده ملت ایران در رسیدن به حیات طیبه تصریح کرد: دشمن وارد جنگ هویتی با ملت ما شده است و برای مخاطره انداختن هویت ملت؛ نمادهای هویتی را هدف گرفته که در بین این نمادها سرمایه گذاری عظیمی برای ترویج بی عفتی و بی حیایی در جامعه ما کرده است لذا هم در جنگ شناختی سیلی از شبهات را متوجه این حکم الهی کرده و هم در جنگ رفتاری مروج رفتارهای مستهجن با استفاده از همه فناوری و ظرفیت‌ها شده است.

امام جمعه رودان در اجتماع باشکوه نمازگزاران جمعه در تبیین اهمیت فوق العاده حجاب در نظام اسلامی گفت: حجاب حکم موکد الهی که ضامن سلامت جامعه بانوان و از همین رهگذر اسباب سلامت روحی و جسمی مردان و امکان تربیت نسل شایسته را ایجاد می‌کند لذا در جامعه انقلابی اهمیت و تاکید مضاعف پیدا می‌کند.

وی حیا و نجابت ایرانی را سرمایه هویتی ملت ایران دانست و اذعان کرد: دنیا ملت ایران را ملتی عفیف؛ نجیب؛ خانواده دار؛ و خانواده دوست می‌شناسد لذا دشمنان می‌دانند اگر حیای ایرانی را هدف قرار دهند قطعاً مولفه اصلی قدرت ایرانیان درهم می شکند.

حجت الاسلام بارانی جوامع غربی را اولین قربانیان انحرافات جنسی معرفی و خاطر نشان کرد: در غرب سالهاست مفهوم نهاد خانواده نابود شده است و حریم خصوصی و عمومی درهم آمیخته شده است لذا به نجابت و حیای خانواده ایرانی حسادت می‌برند و در اتاق‌های فکر خود درصدد نابود کردن حیای جامعه ایرانی بر آمدند.

وی پس از تبیین این حکم پرحکمت الهی و طراحی خطرناک دشمن در این زمینه تصریح کرد: کسانی که حجاب و عفاف را در حد یک مسأله فردی و سلیقه‌ای و شخصی تقلیل می‌دهند چه بخواهند و چه نخواهند در زمین دشمن بازی می‌کنند و قطعاً این یک مسأله راهبردی است و نگاه ما باید براساس هوش قرآنی و وحیانی به یک نگاه راهبردی ارتقا یابد تا از خانواده؛ زن و سیمای جامعه دینی صیانت شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان با اشاره به هفته اولیا و مربیان گفت: مأموریت آموزش و پرورش تنها انتقال دانش نیست بلکه رکن دیگرش پرورش شخصیت سالم و صالح است که فقط با همکاری خانواده؛ مدرسه و جامعه امکان پذیر است لذا خیلی باید دقت کرد که جلسات انجمن اولیا به سوی مباحث مالی و علمی صرف نرود.

حجت الاسلام بارانی با تبریک ولادت حضرت زینب سلام الله علیها؛ ایستادگی در راه ولایت و حق و تحمل سختی‌ها در این راه را بزرگ‌ترین پیام حیات طیبه ایشان دانست و افزود: تمام تلاش دشمن در دوران اسارت به زانو در آوردن ایشان بود اما این بانوی بزرگوار بدون تزلزل ایستاد و جلوه‌های برجسته مقاومت در برابر طاغوت را برای جامعه بشری ترسیم کرد.

وی ضمن تاکید بر استمرار نبرد طاغوت و حق در عالم افزود: رییس جمهور آمریکا در حالی که خود تروریست اعظم و حامی همه تروریست‌های عالم است با وقاحت مدعی مبارزه با تروریسم می‌شود و خود را مرد صلح می‌داند در حالی که باید از آنها پرسید شما با این سابقه سیاه و کثیف چکاره عالم هستید که برای ملت‌ها تعیین تکلیف می‌کنید؟!

خطیب نماز جمعه رودان با اشاره به اقدامات اخیر شهرداری در خدمات رسانی بهتر و مناسب به مردم گفت: از همه کارگران و کارمندان شریف و نجیب شهرداری بابت همت بالا و فضای همدلی که در جهت جلب رضایت مردم بکار بسته اند صمیمانه تشکر می‌کنم زیرا این شهر متعلق به آنها و همشهریان عزیزشان است و حاصل همت و تلاش‌ها در زندگی همه همشهریان قابل لمس خواهد بود.

حجت الاسلام بارانی در پایان خواستار رسیدگی سریع‌تر شهرداری به مشکلات محله قلعه دهبارز و همچنین با توجه به استقبال خانواده‌ها به حضور در آستان مقدس امامزاده سید قطب الدین حیدر علیه السلام خواستار توجه بیشتر در اختصاص امکانات؛ فضای سبز؛ نور مناسب؛ نظافت و بقیه خدمات به این آستان مقدس شدند.