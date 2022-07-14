پایبندی به مبانی اخلاقی اوج حجاب و عفاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی چهارشنبه شب در همایش حافظان حریم خانواده در سنندج اظهار کرد: اولین ویژگی یک خانم نجیب این است که مورد اعتماد است و این از ویژگی‌های بارز کسی است که اهل حجاب و عفاف است.

وی افزود: مهربان و بخشنده بودن یکی دیگر از ویژگی‌های یک زن محجبه است و اوج این مهم نیز در شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) نمود پیدا کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد: نکته سوم در صفت نجابت این است که فرد نجیب، شخصیتی آرام و صبور دارد و کسی او را ببیند از صبر و شکوه رفتار و متانت او استفاده می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: قرآن و معارف دین اگر حکم به حجاب و عفاف می‌کند بازگشتش به نجابت و شخصیت والای انسانی است.

وی خاطرنشان کرد: شخص نجیب رفتاری محترمانه دارد، احترام به جامعه، خانواده، شهدا و دین اسلام در اعمال و رفتار او قابل مشاهده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: تأکید بر حجاب و عفاف تأکید بر رفتار محترمانه است و یک انسان نجیب به مسائل اخلاقی پایبند است و آنچه را که نباید ببیند و آنچه را که نباید بشوند و بگوید، هیچگاه نمی‌شنود و نمی‌گوید.

وی افزود: محور حجاب و عفاف بر پایبندی بر مبانی اخلاقی است و پایبندی بر مبانی اخلاقی اوج حجاب و عفاف است

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی تأکید کرد: زنان و مردان ما همواره نجیب بوده و نجیب خواهند ماند لذا امیدواریم با هوشیاری و بصیرت در مقابل توطئه‌های دشمنان در حوزه حجاب و عفاف عمل کنند.