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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۸:۴۷

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

پایبندی به مبانی اخلاقی اوج حجاب و عفاف است

پایبندی به مبانی اخلاقی اوج حجاب و عفاف است

سنندج- نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: پایبندی بر مبانی اخلاقی اوج حجاب و عفاف است و زنان و مردان در جامعه اسلامی باید این مهم را همواره مدنظر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی چهارشنبه شب در همایش حافظان حریم خانواده در سنندج اظهار کرد: اولین ویژگی یک خانم نجیب این است که مورد اعتماد است و این از ویژگی‌های بارز کسی است که اهل حجاب و عفاف است.

وی افزود: مهربان و بخشنده بودن یکی دیگر از ویژگی‌های یک زن محجبه است و اوج این مهم نیز در شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) نمود پیدا کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد: نکته سوم در صفت نجابت این است که فرد نجیب، شخصیتی آرام و صبور دارد و کسی او را ببیند از صبر و شکوه رفتار و متانت او استفاده می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: قرآن و معارف دین اگر حکم به حجاب و عفاف می‌کند بازگشتش به نجابت و شخصیت والای انسانی است.

وی خاطرنشان کرد: شخص نجیب رفتاری محترمانه دارد، احترام به جامعه، خانواده، شهدا و دین اسلام در اعمال و رفتار او قابل مشاهده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: تأکید بر حجاب و عفاف تأکید بر رفتار محترمانه است و یک انسان نجیب به مسائل اخلاقی پایبند است و آنچه را که نباید ببیند و آنچه را که نباید بشوند و بگوید، هیچگاه نمی‌شنود و نمی‌گوید.

وی افزود: محور حجاب و عفاف بر پایبندی بر مبانی اخلاقی است و پایبندی بر مبانی اخلاقی اوج حجاب و عفاف است

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی تأکید کرد: زنان و مردان ما همواره نجیب بوده و نجیب خواهند ماند لذا امیدواریم با هوشیاری و بصیرت در مقابل توطئه‌های دشمنان در حوزه حجاب و عفاف عمل کنند.

کد مطلب 5538036

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