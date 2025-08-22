به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین فرهاد دهقانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته بم با اشاره به سیره نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان الگوی کامل در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی، اظهار داشت: نبی مکرم اسلام (ص) بهترین الگو در امور سیاسی است.
وی افزود: کسی که ایشان را در امور سیاست الگوی خود قرار دهد، به دنبال آبادانی شهر و گسترش اسلام خواهد بود و فاصله گرفتن از آداب پیامبر، جز ویرانی و مشکلات بیشتر برای یک شهر به همراه نخواهد داشت.
حجت الاسلام دهقانی با اشاره به ضرورت حمایت از استعدادها و ظرفیتهای شهرستان بم، گفت: مسئولان نباید از افراد قوی و با استعداد به عنوان رقیب هراس داشته باشند و از سوزاندن این ظرفیتها به دلیل رقابتهای احتمالی پرهیز کنند.
وی با تأکید بر وحدت و هم صدایی مسئولان، خاطرنشان کرد: اگر این وحدت وجود داشته باشد، میتوانیم از همه ظرفیتها برای پیشرفت شهرستان بهرهبرداری کنیم.
امام جمعه بم افزود: شهرهای موفق همواره دارای پویایی و اهتمام بر بهروزرسانی امور در بخشهای رفاهی و خدماتی هستند و عدم پیگیری پروژهها و رها کردن آنها به حال خود، موجب نارضایتی مردم و عدم پیشرفت میشود.
دهقانی، ادامه داد: رسانهها نیز در این میان نقش مهمی ایفا میکنند و باید با فعالیت پررنگ خود، مطالبات مردم را منعکس کرده و در راستای حل مشکلات جامعه گام بردارند.
امام جمعه بم به بحث دفاعی و نقش نیروهای نظامی اشاره کرد و گفت: بحث دفاعی یک بحث ترکیبی است که بخش مهمی از آن به خود مردم بازمیگردد.
حجت الاسلام دهقانی، افزود: در شرایط کنونی و با توجه به درگیریهای موجود، نیروهای نظامی به ویژه سپاه و بسیج، در این دوازده روز اخیر عملکرد فوقالعادهای از خود نشان دادند و ثابت کردند که سپر مردم هستند.
وی گفت: سپاه و بسیج با حضور فعال خود در جهاد تبیین، در راستای بیاثر کردن مذاکرات و بیاعتماد کردن مردم نسبت به دشمنان، مجاهدت کردند.
وی افزود: تحلیلهای غلط سیاسی و عدم الگوگیری از سیره سیاسی نبی مکرم اسلام، میتواند تبعاتی به مراتب بدتر از حوادث ناگوار داشته باشد.
نظر شما