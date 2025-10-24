به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی نقوی در خطبه‌های نماز جمعه لنگرود با تبریک روز پرستار، روز بسیج دانش‌آموزی و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، از مسئولان و مدیران کشور خواست تا به مشکلات پرستاران و قشر زحمت‌کش جامعه توجه کنند و پاسخگوی مطالبات آنان باشند.

حجت‌الاسلام نقوی با اشاره به وضعیت جهانی و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: جریان استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند خود را پیروز نشان دهند، اما ملت ایران در طول ۴۰ سال گذشته با مقاومت و ایستادگی، شکست‌های سنگینی به دشمنان وارد کرده است.

وی افزود: رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای روحیه دادن به رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند، در حالی که مردم خود آمریکا نیز از وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورشان ناامید هستند و علیه حاکمیت و سیستم سیاسی این کشور تظاهرات می‌کنند.

امام جمعه لنگرود با تأکید بر اقتدار ایران اسلامی و نقش تعیین‌کننده آن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار داشت: ملت ایران با منطق و عقلانیت با دنیا سخن می‌گوید و نیازی به تجاوز یا جنگ ندارد. سلاح برنده ما، منطق فطری و عدالت است.

وی همچنین از عملکرد دولت در صحنه‌های ملی تقدیر کرد و گفت: دولت در مقابل فشارهای خارجی برای حضور در اجلاس‌های بین‌المللی با خردمندی عمل کرده و عزت ملت ایران را حفظ کرده است.

توجه به مسائل اقتصادی و منابع طبیعی

حجت‌الاسلام نقوی در ادامه به مشکلات محلی و اقتصادی شهرستان لنگرود اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌ها به طور غیرعادلانه از منابع طبیعی شهرستان، از جمله شن و ماسه و خاک تالاب‌ها بهره‌برداری می‌کنند و سود آن به مردم بازنمی‌گردد.

وی افزود: این منابع باید در اختیار تعاونی‌های مردمی و مردم محلی قرار گیرد تا موجب افزایش سرانه درآمد و رونق اقتصادی شود. نمونه‌های موفقی از این مدل در سایر استان‌ها وجود دارد و گسترش آن در گیلان می‌تواند به اقتصاد استان کمک کند.

امام جمعه لنگرود ادامه داد: لایروبی تالاب کیاکلایه و مدیریت منابع باید به نفع کشاورزان و مردم محلی انجام شود و سود برداشت‌ها به شکل عادلانه بین مردم تقسیم گردد.

امام جمعه لنگرود در پایان خطاب به مسئولان گفت: اگر مسئولان در تمام سطوح با همین روحیه و همدلی حرکت کنند، رضایت مردم حاصل خواهد شد و توسعه شهرستان و استان تسریع می‌شود.