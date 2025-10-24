امام جمعه مهریز: حضرت زینب(س) الگوی ماندگار استقامت و فداکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی در خطبههای این هفته نماز جمعه مهریز اظهار کرد: حضرت زینب (س) در سختترین شرایط تاریخ در کنار امام زمان خود ایستاد و با صبر و درایت، پیام عاشورا را به نسلها رساند.
وی با گرامیداشت روز پرستار افزود: پرستاری تنها یک شغل نیست بلکه رسالتی انسانی و الهی است. پرستاران در خط مقدم حفظ سلامت جامعه قرار دارند و باید قدردان تلاشهای آنان بود؛ چه در بیمارستانها و چه در خانهها، جایی که بینام و نشان از بیماران خود مراقبت میکنند.
امام جمعه مهریز در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت روز پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل، هنر مقابله با تهدیدات بدون استفاده از سلاح است و اجرای اصول آن در ادارات، مدارس، مساجد و حتی منازل، ضامن آمادگی جامعه در زمان بحران خواهد بود.
وی همچنین با تبریک روز محیطبان از زحمات شبانهروزی محیطبانان مهریز قدردانی کرد و گفت: حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی، وظیفهای همگانی است و نباید تنها بر دوش محیطبانان گذاشته شود.
محیالدینی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده، او را نماد ایمان، غیرت و عشق به ولایت دانست و تأکید کرد: بسیج دانشآموزی باید با زنده نگه داشتن روحیه ایثار، خودباوری و مسئولیتپذیری، نسل جدید را در مسیر ارزشهای انقلاب تربیت کند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان و قهرمانان کشور اظهار کرد: پاسخ قاطع رهبر انقلاب به اظهارات رئیسجمهور آمریکا، جلوهای از اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران است.
امام جمعه مهریز افزود: دشمنان با دامن زدن به ناامیدی و سیاهنمایی به دنبال تضعیف روحیه ملت هستند، اما رهبری با تأکید بر امیدآفرینی، روح تازهای در جامعه میدمند و مسئولان نیز باید با تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم، این مسیر را تداوم بخشند.
محیالدینی در پایان از همکاری مدیرکل راهآهن استان یزد و فرماندار مهریز در پیگیری راهاندازی ایستگاه راهآهن این شهرستان قدردانی کرد و گفت: بهرهبرداری از این ایستگاه، امکان سفر مستقیم شهروندان مهریزی به مسیرهای مشهد و شیراز را فراهم کرده و گامی مؤثر در توسعه خدمات حملونقل شهرستان به شمار میآید.
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