امام جمعه ایلام:حضور رئیس قوه قضاییه در استان ایلام ارزشمند بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار در بخشی از خطبه‌های امروز نماز جمعه با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان ایلام، گفت: حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای و هیئت همراه ایشان در استان، برنامه‌ای ارزشمند بود که طی آن، مشکلات قضایی مردم به‌صورت مستقیم شنیده شد.

وی افزود: نامه‌های زیادی از سوی مردم به رئیس قوه قضاییه تحویل داده شد و ایشان توصیه کردند که مسئولان مربوطه، تک‌تک این نامه‌ها را با دقت بررسی کرده و پاسخ مناسب تهیه کنند. حتی در مواردی که امکان کمک وجود ندارد، باید با توضیح منطقی مردم را قانع کرد.

امام جمعه ایلام با تمجید از رفتار رئیس قوه قضاییه، گفت: حضور ایشان در سلف‌سرویس دانشگاه و صرف غذا در کنار دانشجویان، الگویی زیبا برای مسئولان است تا زندگی و سفره خود را از مردم جدا نکنند.

وی ابراز امیدواری کرد: دستورات رئیس قوه قضاییه هرچه سریع‌تر اجرایی شود و نسبت به کسانی که مطالبه حق دارند، احقاق حق صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این دیدار در مقطع زمانی حساسی و زمانی که کشور در شرایط تحریم قرار دارد، دیدار ورزشکاران با مقام معظم رهبری برگزار شد، افزود: دشمن با جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی در پی تضعیف روحیه ملت است و پیام این دیدار روشن بود که ملت ایران، شکست‌ناپذیر، امیدوار و نسبت به آینده حرکت رو به جلو خواهد داشت و با عزم و همت جوانان خود مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام تأکید کرد: ترکیب قهرمانان ورزشی و نخبگان علمی در این دیدار، نشان دهنده پیوند میان «علم» و «اقتدار» در جامعه ایرانی است، همان مفهومی که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید داشته‌اند، این دیدار بخشی از راهبرد مقاومت روانی بود که به دنیا نشان داد جوانان ایران سالامی در مقابل دنیای استکبار ایستاده‌اند و از ایران با هویت ایرانی و اسلامی دفاع می‌کنند و برای فتح قله‌های موفقیت پیش خواهند رفت.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با بیان اینکه فقط استعداد و امکانات برای رسیدن به هدف کافی نیست و همت بلند، تلاش، پشتکار و ایمان راسخ لازمه رسیدن به قله‌های موفقیت است، افزود: مسئولان کشور باید با برنامه‌ریزی و پشتیبانی، زمینه شکوفایی و رسیدن به قله را برای استعدادهای ورزشی و علمی جوانان فراهم کنند.

به گفته امام جمعه ایلام رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر حفظ روحیه بسیجی در جامعه تأکید داشته‌اند و این روحیه امروز مهم‌ترین قدرت بازدارندگی ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان است.

وی یادآور شد: برخی مسئولان تصور می‌کنند در سخت‌ترین شرایط قرار داریم، در حالی‌که اگر نگاهی واقع‌بینانه به تاریخ انقلاب داشته باشیم، درمی‌یابیم که امروز با وجود همه فشارها، در بهترین شرایط هستیم و می‌توانیم موانع را با اتکا به ایمان و وحدت پشت سر بگذاریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرامیداشت هشتم آبان، روز پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل یعنی اقداماتی که بدون استفاده از سلاح، موجب کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدها می‌شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تاکید بر اینکه باید اصل پدافند غیرعامل را در همه حوزه‌های نظامی، سایبری، فرهنگی و اقتصادی جدی گرفت، افزود: اگر این اصول به‌درستی رعایت شود، میزان تلفات انسانی و خسارات مالی در حوادث طبیعی و تهدیدهای نظامی دشمن به حداقل خواهد رسید.