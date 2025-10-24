به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی وحدانی فر در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با تبریک هفته تربیت‌بدنی، از وضعیت نامناسب زیرساخت‌های ورزشی دهدشت انتقاد کرد و افزود: در شهری با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر، ۱۲ چمن مصنوعی ساخته شده، اما دهدشت تنها یک چمن مصنوعی دارد.

وی اظهار کرد: اینکه دهدشت یک زمین چمن مصنوعی دارد تبعیض است، بارها در جلسات خصوصی تذکر دادم، اما وقتی گوش شنوایی نیست، ناچارم از تریبون نماز جمعه بگویم زیرا کهگیلویه هم باید دیده شود.

زعفران، ناجی اقتصاد کشاورزی کهگیلویه

امام جمعه دهدشت همچنین با اشاره به نام‌گذاری روز زعفران در تقویم رسمی کشور، بیان کرد: زعفران یک گیاه اقتصادی با مشتری جهانی است، در استانی با ۶۵۰ میلی‌متر بارش سالانه، کشت زعفران بسیار به‌صرفه‌تر از استان‌هایی با بارش کمتر است.

وی تاکید کرد: در شرایطی که از منابع آبی استان مانند کوثر، مارون، ماندگان و خرسان بهره‌ای نمی‌بریم، باید به سمت کشاورزی کم‌آب‌بر مانند زعفران برویم.

حجت الاسلام وحدانی فر ابراز کرد: در استانی که با یک هکتار زعفران می‌توان تا یک میلیارد تومان درآمد فصلی داشت، آموزش و توسعه این کشت باید در اولویت قرار گیرد. حالا که آب به ما نمی‌رسد، زعفران می‌تواند ناجی اقتصاد کشاورزی کهگیلویه باشد.

وی همچنین با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، گفت: پرستار، فرشته رحمت و مونس لحظه‌های درد و رنج است. پیامبر فرمودند محاسبه ثواب پرستاران با خدای رحمان است. به همه پرستاران عزیز تبریک و خداقوت عرض می‌کنم.

امام جمعه دهدشت همچنین با اشاره به تحولات بین‌المللی، ضرورت موضع‌گیری فعال وزارت خارجه، تبعیض در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان و ظرفیت‌های اقتصادی زعفران، خواستار توجه جدی مسئولان به اقتدار ملی، عدالت منطقه‌ای و کشاورزی نوین شد.

موضع ضعف ممنوع؛ اقتدار ملی را حفظ کنید

وی با انتقاد از برخی مواضع مسئولان در برابر تهدیدات خارجی، گفت: ماهیت قدرت این است که آن‌ها می‌خواهند ما برده باشیم و گوش‌به‌فرمان. این بیانیه اخیر، یک فرصت تاریخی برای وزارت خارجه است تا از انفعال خارج شود و موضع تهاجمی اتخاذ کند.

حجت الاسلام وحدانی فر افزود: نظام سلطه دیگر نمی‌تواند با دلار و انحصار رسانه‌ای، قدرت را در دست بگیرد. امروز زمان آن است که غرب بدهکاری‌هایش را پرداخت کند. موضع اخیر وزیر امور خارجه در قبال گروسی، جاسوس اسرائیل، قابل تقدیر است.