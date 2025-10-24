به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین غبیشاوی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نگاه نمایندگان باید معطوف به حل مشکلات مردم باشد و شبانهروز برای رفع دغدغههای آنان تلاش کنند.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران، افزود: دخالت در امور اجرایی و مدیریتی، موجب بیثباتی در مدیریت کشور میشود؛ در حالی که پیشرفت نیازمند ثبات و انسجام مدیریتی است.
امام جمعه آبادان در ادامه با گرامیداشت روز پرستار، حضرت زینب کبری (س) را اسوه صبر، استقامت و خدمت دانست و گفت: پرستاران با الگوگیری از آن بانوی بزرگ، لحظات زندگی خود را وقف تسکین درد بیماران کردهاند و در خط مقدم جبهه سلامت، نقشآفرینی میکنند.
وی افزود: حضور فعال حضرت زینب (س) در جامعه نشان داد که بانوی مسلمان میتواند در همه عرصهها حضوری مؤثر و الهامبخش داشته باشد.
حجتالاسلام و المسلمین غبیشاوی همچنین با اشاره به فرا رسیدن روز جوان، بیان کرد: جوانانی چون بهنام محمدی و حسین فهمیده در دوران دفاع مقدس، الگوهایی جاودانه برای نسل امروز هستند. نوجوانان امروز نیز امیدی برای تحول در جامعه دینیاند و باید با اعتقادات ناب شیعه، اقدامات انقلابی داشته باشند.
وی در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای جوانان ایرانی، گفت: اگر فرصتهای مناسب در اختیار جوانان قرار گیرد، آنان میتوانند زمینهساز پیشرفت کشور باشند. این سرمایه انسانی باید در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی بهکار گرفته شود.
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