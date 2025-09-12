به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین غبیشاوی در خطبههای نماز جمعه با اشاره به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه، گفت: حملات اسرائیل در دوحه قطر و ایران نشاندهنده رفتار ددمنشانه این رژیم غاصب است و هشداری جدی برای کشورهای اسلامی محسوب میشود. اعتماد به آمریکا و صهیونیستها اشتباهی است که باید از آن درس گرفت.
وی با تأکید بر استمرار حمایتهای مردمی از ملت مظلوم غزه، افزود: ما حمایت مالی خود را به مردم غزه اعلام کردهایم و کمکهای مردمی همچنان ادامه دارد.
امام جمعه آبادان همچنین از تلاش پزشکان جهادی در درمانگاه شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیر کرد و گفت: پزشکان این مرکز با درمان اقشار متوسط و ضعیف جامعه، زکات دانش و تخصص خود را ادا میکنند و الگویی از خدمت بیمنت را به نمایش گذاشتهاند.
حجتالاسلام و المسلمین غبیشاوی در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت مقابله با گرانی، اظهار کرد: مسئولان باید با تأسی از سیره شهید آیتالله رئیسی، مشکلات اقتصادی را بررسی و برای رفع تورم و گرانی در جامعه اقدام جدی کنند.
